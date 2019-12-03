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Международный айтыс молодых акынов прошел в Карагандинской области

3 Декабря 2019 12:08
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Международный айтыс молодых акынов прошел в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В городе Сатпаев Караганднской области состоялся Международный айтыс молодых акынов «Ұлы дала үні». Он проходил в течении двух дней и был приурочен к Году молодежи и 120-летию Каныша Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В состязании приняли участие 18 айтыскеров из Монголии, Китая, Кыргызстана и разных областей Казахстана. Выступления участников оценивало жюри, которое возглавил заслуженный деятель РК Журсін Ерман. Ведущим айтыса стал заслуженный деятель РК, доктор филологических наук, профессор Аманжол Әлтай.

В Сатпаеве ежегодный айтыс проводится в пятый раз. В этом году он впервые собрал участников из других стан и стал международным.


По итогам выступлений ни один из айтыскеров не остался без награды. Почетного третьего места и денежного приза в 150 тысяч тенге заслуженно удостоились Нұрқанат Қайрат из Павлодара и жанааркинец Сырым Бейсенбек. Второе место и денежный сертификат на сумму 300 тысяч тенге присудили молодому акыну Абзалу Мақаш, представителю города Сатпаев. 1 место и денежный приз в полмиллиона тенге завоевал айтыскер из Восточного Казахстана Жұлдызай Маратбек.



Гран-при I Международного айтыса и главный приз в миллион тенге достались Қанату Мырзахан из города Тараз. Остальные участники были удостоены различных номинаций и денежных призов.




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Ключевые слова: Карагандинская область, Культура,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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