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Международный айтыс молодых акынов прошел в Карагандинской области
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В городе Сатпаев Караганднской области состоялся Международный айтыс молодых акынов «Ұлы дала үні». Он проходил в течении двух дней и был приурочен к Году молодежи и 120-летию Каныша Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В состязании приняли участие 18 айтыскеров из Монголии, Китая, Кыргызстана и разных областей Казахстана. Выступления участников оценивало жюри, которое возглавил заслуженный деятель РК Журсін Ерман. Ведущим айтыса стал заслуженный деятель РК, доктор филологических наук, профессор Аманжол Әлтай.
В Сатпаеве ежегодный айтыс проводится в пятый раз. В этом году он впервые собрал участников из других стан и стал международным.
По итогам выступлений ни один из айтыскеров не остался без награды. Почетного третьего места и денежного приза в 150 тысяч тенге заслуженно удостоились Нұрқанат Қайрат из Павлодара и жанааркинец Сырым Бейсенбек. Второе место и денежный сертификат на сумму 300 тысяч тенге присудили молодому акыну Абзалу Мақаш, представителю города Сатпаев. 1 место и денежный приз в полмиллиона тенге завоевал айтыскер из Восточного Казахстана Жұлдызай Маратбек.
Гран-при I Международного айтыса и главный приз в миллион тенге достались Қанату Мырзахан из города Тараз. Остальные участники были удостоены различных номинаций и денежных призов.
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