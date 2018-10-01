Международный айтыс акынов пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 и 21 октября этого года в Центральном концертном зале «Казахстан» в рамках празднования 20-летия города Астаны состоится Международный айтыс акынов «Жыр аркауы - Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь празднования 20-летия города Астаны Министерство культуры и спорта РК проводит крупное мероприятие - Международный айтыс акынов. Призовой фонд айтыса: Гран-при - 5 миллионов тенге, I место - 2,5 миллиона тенге; II место - 2 миллиона тенге (2 человека); III место - 1 миллион тенге (2 человека); утешительные призы - по 350 тысяч тенге», - рассказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции.

В Министерстве культуры и спорта пояснили, что в мероприятии примут участие зарубежные акыны - Уларбек Минатхан, Жамига Даулеткызы, Айдос Рашат, Аманжол Куанткан, Асылбек Маратов, Мундузбек Усупбек Уулу и победители областных и республиканских конкурсов из нашей страны - Ринат Заитов, Еркебулан Кайназаров, Серик Койшыгулов, Биржан Байтуов, Мухтар Ниязов и другие.

В свою очередь в состав членов жюри вошли акын, лауреат Государственной премии, председатель жюри Есдаулет Улыкбек, заслуженный деятель Казахстана Ерман Журсин, доктор филологических наук, профессор университета художественного искусства Мимар Кара Синан Абдулвахап из Турции, поэт, писатель Шынай Рахметулы из Монголиии и акын-импровизатор Асия Беркенова.

Кроме того, по словам Арыстанбека Мухамедиулы, помимо проведения Международного айтыса акынов в декабре этого года планируется проведение республиканского айтыса.



Автор: Камила Амирова