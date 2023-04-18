Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Международный автосалон Auto Shanghai 2023 открылся в Китае

Автор:  
Руслан Сулейменов
18 Апреля 2023, 17:07
Международный автосалон Auto Shanghai 2023 открылся в Китае

ШАНХАЙ.КАЗИНФОРМ – XX Шанхайская международная выставка автомобильной индустрии (Auto Shanghai 2023) под девизом «Воплощая новую эру автомобильной промышленности» начала свою работу во вторник в Национальном выставочном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На автовыставке представлены более 1 тысячи моделей автомобилей от китайских и зарубежных производителей. По данным таможни города Шанхай, в этом году автовыставка задекларировала в общей сложности 123 партии импортных экспонатов, что на 34% больше, чем на Auto Shanghai 2021. Общая стоимость ввезенных экспонатов в этом году составила 25 миллионов долларов.

photo

Auto Shanghai 2023 пройдет с 18 по 27 апреля в Национальном выставочном центре Шанхая на площади более 360 тысяч кв. м.

Как пишут местные СМИ, это первый международный автосалон класса А, который проходит в Китае после того, как страна оптимизировала меры реагирования на COVID-19.

По информации организаторов Auto Shanghai 2023, автовыставка привлекла основных зарубежных и китайских автопроизводителей. На выставке примут участие такие автоконцерны, как: BMW & MINI, Audi (FAW-Audi, SAIC-Audi), Mercedes-Benz, Volkswagen (FAW-Volkswagen, Volkswagen Import, SAIC-Volkswagen), FAW-Volkswagen JETTA, smart, DENZA, Ford, SGM (Buick, Chevrolet, Cadillac), Lincoln, VOLVO, Jaguar Land Rover, Dongfeng Peugeot, Dongfeng CITROËN, TOYOTA, LEXUS, Honda, Nissan, Changan MAZDA, SUBARU, Hyundai & Beijing Hyundai, GENESIS, KIA, Polestar и другие.

Основные китайские автомобильные концерны такие, как FAW Hongqi, FAW BESTUNE, Dongfeng Motor, SAIC Group (ROEWE, MG, MAXUS), Changan Automobile, BAIC Motor и GAC Group (GAC TRUMPCHI, GAC AION) представят все модельные ряды. Geely, LYNK & CO, HAVAL, POER, TANK, WEY, BYD, Chery, EXEED, JETOUR, iCAR, JAC, JMC также будут участвовать в выставке.

Мировые бренды премиум класса, включая Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, LOTUS NYO, Yangwang будут тоже представлены на автовыставке. На выставке также представят модифицированные автомобили, включая Fujian Benz, Lorinser, VULCANUS, AM, KEDE, MANSORY, Jun-Tian, CARLSSON, ARMADILLO, AUXUN &amp; LUMMA, KARLMANN, BUFITE, CARVERAUTO, JINGHANG AUTO, CYBERSPACE, Brabus, Shenzer и т.д. Среди брендов «зеленых» автомобилей, то, такие автопроизводители, как NIO, XPENG, Li Auto, Neta, Dongfeng VOYAH, ARCFOX, Leap Motor, HiPhi, AVATR, ZEEKR, IM, RISING, HYCAN, ORA, AITO, Yuanhang, DAYUN, LIVAN, DEEPAL, MHERO, SKYWORTH представят модели на Auto Shanghai 2023.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первый квартал 2023 года экспортировано 994 000 автомобилей, что на 70,6% больше, чем год назад. В разбивке экспорт пассажирских автомобилей подскочил на 82,9% по сравнению с прошлым годом до 826 000 единиц, а экспорт коммерческих автомобилей вырос на 28,1% по сравнению с прошлым годом до 168 000 единиц. В январе-марте экспорт новых энергетических автомобилей увеличился более чем в два раза до 248 000 единиц.


photo


Бизнес   Автопромышленность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане