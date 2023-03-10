Международный аудит проводит проверку «Арселор Миттал Темиртау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный аудит компании «Арселор Миттал Темиртау» завершит свою работу в марте-мае текущего года. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов после заседания Общественного совета АО «Самрук-Қазына», передает корреспондент МИА «Казифнформ».

«Как известно, в «Арселор Миттал» в последний раз проводилось расследование после трагедии, в которой погибло несколько человек. Инцидент был на 100 процентов связан с производством. Были выявлены виновные. Но по заданию сейчас там работает международный аудит. Сначала мы по поручению Генеральной прокуратуры совместно с инспекторами труда, другими контролирующими органами провели проверку. Сейчас проверки приостановлены, так как начал работу международный аудит», - сказал Толеген Оспанкулов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер уточнил, что международный аудит должен подвести итоги работы примерно к маю.

«Международный аудит проводит общий аудит не только по безопасности труда, но и по всему сектору, например, по экологии, промышленной безопасности, чрезвычайным ситуациям. Если посмотреть на причину зарегистрированных трагедий, то отмечается, что установки устарели и не обновлены. Кроме того, есть и другие организационные моменты. Так что нужно немного подождать. Международный аудит вынесет окончательное решение», - добавил Толеген Оспанкулов.