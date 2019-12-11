Международный аэропорт Атырау получит имя Хиуаз Доспановой
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Международный аэропорт Атырау получит имя Хиуаз Доспановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом сообщается на портале электронного Правительства.
«Присвоить акционерному обществу «Международный аэропорт Атырау» имя Хиуаз Доспановой», - говорится в тексте проекта постановления Правительства, опубликованного для обсуждения до 25 декабря.
Отмечается, Хиуаз Доспанова - (1922-2008) - единственная лётчица-казашка Великой Отечественной войны, штурман-стрелок. Народный герой Республики Казахстан. Родилась 15 мая 1922 года в селе Ганюшкино Гурьевской (Атырауской) области. В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу №1 города Уральска. Еще в школе она стала ходить в местный аэроклуб и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса. Ее имя присвоено лайнеру Embraer 190 авиакомпании Air Astana.
- Штормовое предупреждение объявили в Атырауской области
- Ярмарка вакансий для должников по алиментам прошла в Атырау
- Внедорожник изъяли за долги по налогу в Алматинской области
- Свыше 700 пассажиров вызволили из снежного плена на трассе кызылординские полицейские
- В День Независимости столичные автобусы будут ездить с сокращенным интервалом
- Обеспечить безопасность учащихся школ поручил аким Атырау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана