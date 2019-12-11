+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.30 EUR 428.14
RUB 6.08 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Международный аэропорт Атырау получит имя Хиуаз Доспановой

11 Декабря 2019 23:41
Поделиться:
Международный аэропорт Атырау получит имя Хиуаз Доспановой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Международный аэропорт Атырау получит имя Хиуаз Доспановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Выстрел прозвучал в аэропорту Нур-Султана
Как будут реконструировать терминал аэропорта Костаная Реконструкция аэропорта Уральска может затянуться Антитеррористические учения проходят в аэропорту Павлодара

Об этом сообщается на портале электронного Правительства.

«Присвоить акционерному обществу «Международный аэропорт Атырау» имя Хиуаз Доспановой», - говорится в тексте проекта постановления Правительства, опубликованного для обсуждения до 25 декабря.

Отмечается, Хиуаз Доспанова - (1922-2008) - единственная лётчица-казашка Великой Отечественной войны, штурман-стрелок. Народный герой Республики Казахстан. Родилась 15 мая 1922 года в селе Ганюшкино Гурьевской (Атырауской) области. В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу №1 города Уральска. Еще в школе она стала ходить в местный аэроклуб и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса. Ее имя присвоено лайнеру Embraer 190 авиакомпании Air Astana.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив