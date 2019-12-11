Международный аэропорт Атырау получит имя Хиуаз Доспановой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Международный аэропорт Атырау получит имя Хиуаз Доспановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщается на портале электронного Правительства.

«Присвоить акционерному обществу «Международный аэропорт Атырау» имя Хиуаз Доспановой», - говорится в тексте проекта постановления Правительства, опубликованного для обсуждения до 25 декабря.

Отмечается, Хиуаз Доспанова - (1922-2008) - единственная лётчица-казашка Великой Отечественной войны, штурман-стрелок. Народный герой Республики Казахстан. Родилась 15 мая 1922 года в селе Ганюшкино Гурьевской (Атырауской) области. В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу №1 города Уральска. Еще в школе она стала ходить в местный аэроклуб и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса. Ее имя присвоено лайнеру Embraer 190 авиакомпании Air Astana.