+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 2 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Международный аэропорт Атырау получил имя Хиуаз Доспановой

20 Марта 2020 06:36
Поделиться:
Международный аэропорт Атырау получил имя Хиуаз Доспановой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В канун 75-летия Великой Победы имя легендарной летчицы, Народного Героя Казахстана Хиуаз Доспановой присвоено Международному аэропорту Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Место гибели фронтовика из РК Ивана Донцова нашли в Калининской области РФ
Комиссия по сохранению историко-культурного наследия работает в Семее Уникальную способность Елбасы назвал Бауыржан Байбек Бауыржан Байбек: Под руководством Елбасы наша нация укрепила свою государственность

«Было получено согласие шести министерств. Республиканской ономастической комиссией было принято официальное решение, чтобы Международный аэропорт носил имя легендарной летчицы, воевавшей в Великую Отечественную войну», -сообщила начальник отдела ономастики областного управления по развитию языков Жемис Дияшева.

Наша справка. Хиуаз Доспанова (1922 - 2008) - участница ВОВ, летчица, штурман-стрелок, Народный Герой Казахстана. В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу № 1 города Уральска и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса местного аэроклуба.

Воевала штурманом-стрелком в 588-м ночном бомбардировочном авиаполку. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив