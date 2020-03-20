Международный аэропорт Атырау получил имя Хиуаз Доспановой

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В канун 75-летия Великой Победы имя легендарной летчицы, Народного Героя Казахстана Хиуаз Доспановой присвоено Международному аэропорту Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было получено согласие шести министерств. Республиканской ономастической комиссией было принято официальное решение, чтобы Международный аэропорт носил имя легендарной летчицы, воевавшей в Великую Отечественную войну», -сообщила начальник отдела ономастики областного управления по развитию языков Жемис Дияшева.

Наша справка. Хиуаз Доспанова ( 1922 - 2008) - участница ВОВ, летчица, штурман-стрелок, Народный Герой Казахстана. В 1940 году окончила с золотой медалью среднюю школу № 1 города Уральска и вместе с аттестатом получила удостоверение пилота запаса местного аэроклуба.

Воевала штурманом-стрелком в 588-м ночном бомбардировочном авиаполку. Боевые задания выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином.