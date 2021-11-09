Международный аэропорт Актобе передадут в доверительное управление с правом выкупа

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Международный аэропорт Актобе имени Алии Молдагуловой передадут в доверительное управление на 3 года с правом дальнейшего выкупа 100 процентов акций компании. Об этом рассказал первый замакима области Руслан Хамбаров сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Р.Хамбарова, была проведена экспертиза оценки имущества аэропорта, так как оценка вызвала недоверие со стороны общественности. Однако экспертиза подтвердила стоимость ранее проведенной оценки.

«Аэропорт был впервые выставлен на тендер, и дата тендера была запланирована на 9 сентября. Однако, учитывая, что оценочная стоимость аэропорта вызвала недоверие со стороны общественности, депутатов Парламента, было решено провести экспертизу оценочного отчета ТОО «Независимая оценка». На сегодня, согласно представленному экспертному отчету палаты оценщиков, отчет об оценке получил положительное экспертное заключение. То есть отчет об оценке соответствует требованиям законодательства РК», - сказал Р.Хамбаров.

По словам Хамбарова, в ходе первой оценки аэропорт оценили в 7,3 млрд тенге, а по итогам второй оценки рыночная стоимость аэропорта Актобе была определена в 6,8 млрд тенге. Для проведения торгов организована комиссия, решением которой установлена начальная цена объекта в 7,3 млрд тенге.

«Учитывая что аэропорт является стратегическим объектом, комиссией было решено передать аэропорт в доверительное управление с правом выкупа. В период доверительного управления мы должны провести полный мониторинг выполнения инвестором возложенных на него обязательств. В случае, если со стороны инвестора будет допущено неэффективное управление объектом или невыполнение возложенных на него обязательных условий, будет рассмотрен вопрос возврата аэропорта в коммунальную собственность - то есть разрыв договора о доверительном управлении», - добавил Хамбаров.

В ближайшие дни в «Юридической газете» будет опубликовано объявление о проведения тендера, затем через 15 дней планируется провести тендер на доверительное управление аэропортом с правом выкупа.