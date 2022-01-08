НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актау возобновил свою работу аэропорт, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар24».

Международный аэропорт Актау возобновил свою работу. По словам директора воздушной гавани, полеты начали выполняться сегодня с 10:00. Время вылета запланированных рейсов и ранее задержанных необходимо уточнять у представителей авиакомпаний.

Напомним , 8 января 2022 года из/в г. Нур-Султан иностранными авиакомпаниями планируется выполнение 6 международных рейсов в/из гг. Дубаи, Минск, Калининград и отменено выполнение 4 рейсов в/из гг. Москва, Франкфурт.

Из/в гг. Алматы, Актау, Туркестан, Шымкент, Костанай иностранными авиакомпаниями отменено выполнение 21 рейса в/из гг. Москва, Франкфурт, Баку, Дубаи, Шарджа, Минск, Стамбул, Ургенч.



