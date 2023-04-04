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    23:23, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Международным стандартам оказания помощи обучают сотрудников скорой в СКО

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    Фото: Центр скорой помощи
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники центра скорой медицинской помощи обучаются международным стандартам оказания помощи с отработкой практических навыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации директора центра Юрия Белонога, для обучения стандартам BLS, ACLS, PHTLS и PALS (курс базовой сердечно-легочной реанимации, расширенной сердечно-легочной реанимации и интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности на до госпитальном этапе, доклиническая помощь при травмах и курс расширенной сердечно-легочной реанимации при сердечно-сосудистой патологии детей) организовали симуляционный центр. Руководит им заместитель директора областного центра скорой помощи по лечебной работе Владимир Жужгов. Обучение проводят врачи Дастан Оразаев, Рустам Байманов и Илья Медведев.

    «Все имеют сертификаты международных тренеров. В этом году пройдут обучение не менее 200 фельдшеров города и районов. Из-за отсутствия свободных площадей в здании центра мы вынуждены арендовать 200 квадратных метров в помещении спортивного клуба. Нет необходимости объяснять, как это неудобно. Но выходим из положения как можем. Мы учимся, чтобы спасать жизни», - сказал Ю.Белоног.


    Ранее сообщалось, что североказахстанская скорая помощь находится в одних из самых худших условий по стране. Дореволюционное помещение 1905-го года постройки просто не в состоянии их обеспечить. Центру скорой помощи необходимо новое здание.

    Полученные знания сотрудники скорой уже успешно применяют. По словам Ю.Белонога, нет недели, когда бы ни пришлось осуществлять реанимационные мероприятия.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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