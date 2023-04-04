Международным стандартам оказания помощи обучают сотрудников скорой в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники центра скорой медицинской помощи обучаются международным стандартам оказания помощи с отработкой практических навыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации директора центра Юрия Белонога, для обучения стандартам BLS, ACLS, PHTLS и PALS (курс базовой сердечно-легочной реанимации, расширенной сердечно-легочной реанимации и интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности на до госпитальном этапе, доклиническая помощь при травмах и курс расширенной сердечно-легочной реанимации при сердечно-сосудистой патологии детей) организовали симуляционный центр. Руководит им заместитель директора областного центра скорой помощи по лечебной работе Владимир Жужгов. Обучение проводят врачи Дастан Оразаев, Рустам Байманов и Илья Медведев.

«Все имеют сертификаты международных тренеров. В этом году пройдут обучение не менее 200 фельдшеров города и районов. Из-за отсутствия свободных площадей в здании центра мы вынуждены арендовать 200 квадратных метров в помещении спортивного клуба. Нет необходимости объяснять, как это неудобно. Но выходим из положения как можем. Мы учимся, чтобы спасать жизни», - сказал Ю.Белоног.

Ранее сообщалось, что североказахстанская скорая помощь находится в одних из самых худших условий по стране. Дореволюционное помещение 1905-го года постройки просто не в состоянии их обеспечить. Центру скорой помощи необходимо новое здание.

Полученные знания сотрудники скорой уже успешно применяют. По словам Ю.Белонога, нет недели, когда бы ни пришлось осуществлять реанимационные мероприятия.