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Международных экспертов привлекут для оценки деятельности «АрселорМиталл Темиртау»

9 Декабря 2022, 21:00
Международных экспертов привлекут для оценки деятельности «АрселорМиталл Темиртау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании «АрселорМиталл Темиртау» Виджаем Гоялом. Он высказал серьезную обеспокоенность состоянием безопасности на предприятии «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Виджай Гоял выразил искренние соболезнования в связи с трагическими случаями, приведшими к гибели людей, и признал ответственность АМТ за обеспечение безопасности своих сотрудников. Он подтвердил решимость «АрселорМиталл Темиртау» продолжать работу по улучшению производственной безопасности и пообещал полную поддержку со стороны компании семьям погибших.

Виджай Гоял также подчеркнул, что руководство АМТ готово оказывать полное содействие текущим расследованиям Генеральной прокуратуры.

По итогам встречи между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ подписан меморандум, согласно которому казахстанская сторона привлечет международных экспертов для оценки деятельности компании.

На период проведения оценки АМТ обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил о возможности запрета деятельности компании «АрселорМиттал» на территории Казахстана.

3 ноября на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек. Недавно еще один смертельный случай произошел на коксохимическом производстве металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Погиб газовщик.


Фото: primeminister.kz

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