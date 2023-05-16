Международных экспертов подключат для решения вопроса управления популяцией сайгаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международные эксперты подключатся для решения вопроса управления популяцией сайгаков. По приглашению Министерства экологии и природных ресурсов РК они приедут в Казахстан 20 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сайгакам в этом году создали республиканский штаб. Идет окот сайгаков. По уральской популяции большая часть окотилась, по бетпакдалинской – продолжается. Что касается управления численностью сайгаков, было изучено несколько вариантов, в том числе с точки зрения регулирования за счет волков, экосистемы. Различные варианты изучались: есть свои плюсы и минусы», - сказала министр экологии Зульфия Сулейменова в кулуарах Правительства.

Глава ведомства отметила, что управление популяцией сайгаков – достаточно тонкий вопрос и имеет свою специфику, в том числе с учетом того, что имеются дериваты.

«20 мая мы ожидаем приезд международной группы экспертов, в том числе и с соответствующими конвенциями по охране соответствующих видов животных, в рамках которых будем принимать окончательное решение и готовить биологическое обоснование. Будут участвовать наши ученые. В рамках этого визита будет приниматься решение по биологическому обоснованию управления популяцией сайгаков. В этом году касательно агрономов мы понимаем те вопросы, которые поднимались в прошлом году. Мы создали республиканский штаб. Сейчас инспекторы патрулируют. Мы тесно работаем с агрономами, по отдельным землям выезжала. Там, где необходимо, ставим отпугивающие средства. Работа ведется», - добавила Зульфия Сулейменова.