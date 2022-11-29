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Международные резервы страны составили $85,4 млрд

29 Ноября 2022, 20:09
Международные резервы страны составили $85,4 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Валовые международные резервы Национального банка за октябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 1,0%, составив 33 млрд долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Резервы в валютной части выросли за счет притока клиентских средств и средств банков второго уровня на валютные корсчета в Национальном банке. Частично увеличение резервов было нивелировано выплатой внешнего госдолга и снижением цен на золото.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,4 млрд долларов США), на конец октября 2022 года составили 85,4 млрд долларов США.

Денежная база в октябре 2022 года расширилась на 4,2%, до 12 374,4 млрд тенге (с начала года – расширение на 12,9%), на фоне роста объемов депозитов банков.

Денежная масса за октябрь 2022 года увеличилась на 2,6%, составив 33 311,6 млрд тенге (с начала года – на 10,7% и на 14,8% г/г), наличные деньги в обращении снизились на 0,2% (с начала года – рост на 10,4%). Кредитование физических лиц, в первую очередь потребительское и ипотечное, продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы.


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