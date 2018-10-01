Международные резервы Казахстана превысили $86,3 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем международных резервов Казахстана в сентябре 2018 года по сравнению с августом уменьшился на 0,79%, с декабрем 2017 года - на 3,06%, составив 86,354 млрд долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Национального банка РК, объем валовых международных резервов Казахстана в сентябре уменьшился на 1,58% (с начала этого года - на 2,33%), до 30,028 млрд долларов, в том числе объем чистых международных резервов уменьшился на 1,59% (-2,31%), до 29,536 млрд долларов.

Объем активов Национального фонда РК составил 56,326 млрд долларов, уменьшившись на 0,37% (-3,44%). Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил 17,277 млрд долларов, продемонстрировав в предыдущем месяце снижение на 2,33% (с декабря прошлого года - на 5,32%). Объем активов в золоте уменьшился на 0,54% (+2,03%), до 12,751 млрд долларов.