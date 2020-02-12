Международные резервы Казахстана достигли $29,3 млрд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Международные резервы по состоянию на 31 января 2020 года составили 29,31 млрд долларов, увеличившись за месяц на 352 млн долларов (+1,2%), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

По информации Нацбанка, положительная переоценка портфеля золота из-за роста цены на ценный металл и покупки физического аффинированного золота привели к увеличению золотовалютных запасов, несмотря на погашение госдолга и снижение остатков на валютных счетах банков второго уровня в Национальном банке.

«При этом, активы в свободно конвертируемых валютах уменьшились на 415 млн долларов (-4,1%) до 9,67 млрд долларов. Активы в золоте увеличились за прошедший месяц на 768 млн долларов (+4,1%) до 19,64 млрд долларов. Это произошло за счет роста цены на золото на 4% и покупок в рамках приоритетного права», - отметили в Нацбанке.

В этом году Национальный банк продолжит продажу золота в пользу Национального фонда в рамках новой Концепции. В январе было продано в Национальный фонд 2 тонны золота на сумму 100 млн долларов.

Валютная часть резервов в прошедшем месяце уменьшилась. Это связано с погашением государственного долга и снижением остатков на валютных счетах банков второго уровня в Национальном банке.

В то же время заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала об изменениях подходов инвестирования средств Нацфонда.

«С целью повышения доходности в долгосрочной перспективе в Концепцию формирования и использования средств Национального фонда были внесены изменения, предполагающие переход от консервативных к более сбалансированным инвестициям. Во-первых, в ближайшие годы запланировано дальнейшее увеличение доли акций в составе сберегательного портфеля с текущих 25% до 30% за счет снижения доли облигаций, а также создание портфеля альтернативных инструментов с удельным весом до 5%», - отметила она.

Во-вторых, в связи с тем, что инвестиции в золото по своей природе отвечают задаче по повышению сохранности и защите активов от возможного понижения привлекательности активов в валюте, по предложению Национального банка в прошлом году началось формирование портфеля золота в Национальном фонде с долей до 5% от сберегательного портфеля, отметила замглавы Нацбанка.

«В-третьих, предполагается дальнейшая диверсификация внутри портфеля облигаций со снижением доли ГЦБ развитых государств и увеличением доли корпоративных долговых обязательств и ГЦБ развивающихся рынков», - сказала Алия Молдабекова.

Все это позволит продолжить диверсификацию активов Национального фонда и повысить его потенциальную доходность, считают в Нацбанке.