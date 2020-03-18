Международные рейсы приостановлены в аэропорту Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Международные рейсы приостановлены в аэропорту Актобе в связи с режимом ЧП. Также в регионе не работают международные автоперевозки и транзитные поезда. Об этом в ходе онлайн-выступления в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Малимбет Ибрашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все международные рейсы остановлены в аэропорту Актобе. Рейс Актобе-Москва будет прекращен 23 марта, остановлены транзитные поезда. На автовокзале прекращена работа рейсовых автобусов сообщением Оренбург-Актобе, Актобе-Казань. Внутриобластные рейсы все осуществляются в прежнем режиме. Все билеты, купленные пассажирами на данные рейсы, можно сдать в кассы, они анулированны», - говорит М.Ибрашев.

Однако для пациентов, которым срочно нужны выехать на лечение за рубеж, есть возможность выезда при наличии заключения врачебной комиссии и письма приглашения от медицинской организации, заявил М.Ибрашев.