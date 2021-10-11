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Международные представители по правам человека встретились с Ерланом Тургумбаевым

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Октября 2021, 12:31
Международные представители по правам человека встретились с Ерланом Тургумбаевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился со специальными представителями ЕС по правам человека. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Встреча состоялась в рамках визита специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакала и специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора в г. Нур-Султан. Стороны обсудили вопросы уголовного преследования и защиты прав человека, продвижения законности и правосудия», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

По его словам, министр рассказал о масштабном реформировании казахстанской полиции и реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. В частности, о переходе на сервисную модель работы полиции с установлением обратной связи с населением, обеспечения принципа «полиция шаговой доступности», внедрении современных систем безопасности, новой системы оценки деятельности полиции с основным критерием доступности и повышения доверия граждан.

«В ходе встречи стороны отметили, что в сферах обеспечения правопорядка, борьбы с преступностью и соблюдения прав человека министерством при содействии международных экспертов проделана определенная работа, которая будет продолжена», - заключил Н. Ораз.


Права человека   Евросоюз   МВД РК  
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