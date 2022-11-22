Международные наблюдатели посетили предвыборный штаб Касым-Жомарта Токаева

22 Ноября 2022, 16:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева проинформировал, наблюдатели каких международных организаций посетили штаб в период предвыборной агитации и выборов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Toqaev2022».

Международные наблюдатели от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Соединенных Штатов Америки и Организации Исламского Сотрудничества посетили Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева.

Члены штаба ознакомили их с деятельностью центров агитации и аналитики, общественной приемной кандидата, медиа-штаба, центра координации работы доверенных лиц, штаба наблюдателей и молодежным сектором.

В целом, за период агитации сторонники Касым-Жомарта Токаева посетили 42 города и более 5 тыс. сельских населенных пунктов. Проведено 24 тыс. агитационных мероприятий с охватом 3 млн избирателей. В ходе встреч собрано более 40 тыс. предложений и пожеланий граждан.

Фото: t.me/toqaev2022