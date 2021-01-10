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Международные наблюдатели оценили организацию выборов в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Января 2021, 22:05
Международные наблюдатели оценили организацию выборов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За процессом выборов в Мажилис Парламента РК и маслихаты наблюдали пять наблюдателей из Миссии СНГ и двое наблюдателей от ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на службу коммуникаций региона.

Как сообщили в Атырауской областной территориальной избирательной комиссии, в регион прибыли пять наблюдателей из приграничной Астраханской области России по миссии СНГ, а также наблюдатели от ОБСЕ из Италии и Великобритании. Все они прошли аккредитацию и сдали ПЦР-тесты. По словам иностранных гостей, процесс голосования в регионе был организован на высоком уровне.

«Мне, прежде всего, хочется отметить высокую организацию выборов в этот день. В первую очередь она была направлена на безопасность граждан. Все участки оснащены мерами санитарной защиты - это и защитные экраны, и санитарные коврики, и санитайзеры для рук, и медицинские маски. Поэтому, я уверен, за безопасность и здоровье жителей Атырауской области переживать не стоит», - рассказал международный наблюдатель из Миссии наблюдателей от СНГ Владимир Золотокопов.

В течение всего дня международные наблюдатели объезжали избирательные участки в городе Атырау, побывали в районах области. Они оценивали меры санитарной безопасности, контролировали выборный процесс, а также обменивались опытом с коллегами из Казахстана.


Атырауская область   Выборы   Общество   Выборы-2021  
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