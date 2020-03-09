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Международные исследования: казахстанские школьники демонстрируют хорошие результаты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно международным исследованиям, казахстанские школьники демонстрируют хорошие результаты. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Относительно результатов международных сравнительных исследований PIRLS, TIMSS, PIAAC следует отметить, что казахстанские школьники показали успешные результаты. В международном исследовании PIRLS школьники заняли 27-ю строчку в рейтинге стран (536 баллов), показав примерно одинаковые результаты с учащимися из Германии (537 баллов) и Словакии (535 баллов). Результаты оказались выше среднего международного показателя PIRLS», - сообщил Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.
По его словам, школьники Казахстана опередили своих сверстников из Португалии, Испании, Бельгии, Новой Зеландии, Франции, Грузии, Азербайджана и других стран.
«Казахстан вошел в число стран-лидеров исследования качества естественноматематического образования. В исследовании TIMSS средний балл четвероклассников страны по математике составил 544 балла, по естественнонаучным дисциплинам – 550; средний балл восьмиклассников по математике – 528, по естественнонаучным дисциплинам – 533. Казахстанские восьмиклассники заняли 7-е и 9-е места по математике и естественным наукам среди участников из 39 стран мира. Обучающиеся в 4-х классах заняли 8-ю и 12-ю позиции среди 49 стран-участниц исследования», - отметил Премьер.
Он подчеркнул, что казахстанские школьники показали результаты, сопоставимые с результатами участников из России, и опередили своих сверстников из США, Англии, Германии, Канады, Австралии, Израиля, Швеции, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Литвы и других стран.
«Казахстан впервые принял участие в международном исследовании PIAAC, которое оценивает навыки людей в возрасте 16-65 лет по читательской, математической грамотности и решению задач в цифровой среде. Результаты Казахстана показали, что, в среднем, навыки взрослого населения (математика – 247, чтение – 249 баллов) находятся на уровне граждан таких стран, как Испания и Италия, однако, значительно ниже среднего уровня стран ОЭСР (читательская грамотность – 266, математическая грамотность – 262)», - заключил А. Мамин.
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