Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Международные инспекторы не выявили незаявленного вооружения в Атырауской области

25 Ноября 2022, 21:30
Международные инспекторы не выявили незаявленного вооружения в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Международные инспекторы совершили облет Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Многонациональная группа Греческого центра по контролю над вооружениями с участием представителей Дании и ФРГ в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе провела инспекцию в западном регионе.

Международный документ ограничивает пять основных категорий вооружений и военной техники. Это боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты.

Проведение воздушной инспекции путем облета территории «указанного района» в течение двух суток обеспечивали представители Вооруженных сил РК.

В итоге было отмечено: Казахстан соблюдает международные обязательства в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В инспектируемом районе незаявленные вооружение и военная техника отсутствуют.

Инспекторы Греции, Дании и ФРГ выразили свою признательность Министерству обороны за оказанное содействие в проведении инспекционных мероприятий, отметили высокий уровень их организации.

Фото: gov.kz


Теги:
Новости по теме
Комиссия ОБСЕ проверила воинские части Десантно-штурмовых войск РК
Антикор в Атырау предотвратил хищение из бюджета 43 млн тенге
Ребенок-гигант родился в Атырау
Читайте также
Разлитые в степи нефтепродукты обнаружили в Атырауской области
Комиссия ОБСЕ проверила воинские части Десантно-штурмовых войск РК
Как решаются вопросы жилищного обеспечения бывших военнослужащих – Минобороны РК
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах РК
Трое гвардейцев спасли жизнь беременной женщине в Семее
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 22 ноября в 19 регионах Казахстана
Антикор в Атырау предотвратил хищение из бюджета 43 млн тенге
Ребенок-гигант родился в Атырау
Новости партнеров
Популярное
1 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
2 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
3 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
4 Криминального авторитета, лидера и участника ОПГ задержали в столице
5 Один из самых красивых голов ЧМ-2022 случился в поединке Бразилии и Сербии

Лента новостей