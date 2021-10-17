Международные форумы, вакцинация - обзор недели в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­ Казахстан на этой неделе участвовал в ряде значимых международных мероприятий. Эти и другие события недели - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое в формате видеоконференцсвязи состоялось под председательством Президента Беларуси. В мероприятии также приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Премьер-министр Молдовы. В своем выступлении Президент напомнил о том, что историческая Декларация о создании СНГ была принята на встрече глав государств, состоявшейся 30 лет назад по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в Алматы. Этот судьбоносный документ заложил прочную основу многогранного сотрудничества новых независимых государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств поднял вопрос касательно сферы экологии. Глава государства предложил странам СНГ разработать новую программу развития промышленных комплексов, а также разработать стратегию развития взаимодействия продовольственных систем и создания общего аграрного рынка.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС приняли Заявление о сотрудничестве в рамках климатической повестки. Было заявлено о намерении развивать экономическое сотрудничество государств – членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, в том числе для достижения целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития ООН, включая формирование необходимых подходов и механизмов, исходя из принципов функционирования единого рынка ЕАЭС.

На минувшей неделе в столице Казахстана начала свою работу международная конференция «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана». В мероприятии приняли участие Президент Касым-Жомарт Токаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, также высокопоставленные лица ООН, международные эксперты, представители деловых кругов и гражданского общества. Цель международной конференции - представление видения по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев Глава государства принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, который проинформировал о росте экономических показателей в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, инвестиций, малого и среднего бизнеса.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Карагандинскую области проинспектировал ход реализации проектов транспортной инфраструктуры — автодорог «Усть-Каменогорск – Талдыкорган», «Калбатау – Майкапшагай», «Ушарал – Достык», «Караганда – Балхаш – Капшагай», «Мерке – Бурылбайтал».

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении новые законопроекты. Законодательные поправки в УК касаются вопросов смертной казни, энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также ратификационных изменений в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме «Байконур» ракетного комплекса «Байтерек».

Уполномоченный по правам человека в Казахстане получит неприкосновенность. В Мажилисе прошла презентация законопроекта «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», в котором установлены принципы и гарантии независимости этой фигуры.

«Медали Елбасы», реализуемые в рамках инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «El Úmiti», получили 27 молодых активистов в Нур-Султане.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 октября, шесть регионов республики находятся в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.

Нур-Султан не выходит из «красной» зоны по коронавирусу. «Заболеваемость все-таки еще высокая. Несмотря на то, что мы смогли сократить койки с 4 тысяч до 990 и количество пациентов от 3 тысяч до 600. Поэтому нам необходимо дальше вакцинироваться, соблюдать все меры предосторожности», - сказал руководитель управления здравоохранения столицы Тимур Муратов.

Эпидситуация в Алматы стабилизировалась.

В стране продолжается вакцинация населения.

Почти 70% жителей Нур-Султана привились от коронавируса. На сегодня из подлежащего вакцинации контингента более 68% горожан получили прививки первым компонентом. По столице вакцинации подлежат 647 тысяч человек. Полную иммунизацию прошли свыше 401 тысячи граждан.

Свыше 778 тысяч человек привились от коронавируса в Алматинской области. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 778 506, вторым - 697 557 человек. Почти 900 тысяч человек получили оба компонента вакцины от коронавируса в Алматы. Полный курс вакцинации прошло 35,5% населения Акмолинской области. 202 тысячи человек получили два компонента вакцин от КВИ в Атырауской области. С 1 февраля I компонентом вакцинировано 233 287 человек. II компонентом - 202 499. 72% населения привилось от КВИ в Кызылординской области. Оба компонента вакцины получили 267 202 человек (59,1%).

В Мангистауской области все заболевшие из числа привитых против КВИ выздоровели. На 14 октября в области привиты первым компонентом 161 814 человек, или 41,7% подлежащих вакцинации. Вторым компонентом - 140 920 человек, или 36,3%. Число тяжелых пациентов с COVID-19 снизилось в Атырауской области.

65 классов находятся на карантине в Акмолинской области, где эпидситуация по заболеваемости COVID-19 остается напряженной, регион находится в «красной» зоне. С начала учебного года в организациях среднего образования зарегистрировано 584 случая заболевших, из них 173 не связано с началом учебного процесса.

112 классов перевели на карантин в школах Актюбинской области, с начала учебного года коронавирусная инфекция выявлена у 724 школьников.

Около четырех тысяч учеников отправили на карантин в Алматинской области, где зарегистрировано 1 369 случаев заболевания коронавирусом среди школьников. При этом 216 классов переведены на дистанционный формат обучения. 12 классов закрыто на карантин в ЗКО, так как с 1 октября у 120 школьников выявлен коронавирус.

Число заражённых КВИ растёт в Костанайской области. 15 октября зарегистрировано 107 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,3%.

Новое постановление подписал главный санврач ВКО, продлив ограничительные меры. Санврач СКО предупредил, что если эпидситуация ухудшится, будет введен полный локдаун. За последние две недели число инфицированных здесь возросло в 1,5 раза.

В регионах страны продолжается выявление фактов нарушений санитарно-эпидемиологических ограничений.

На шесть миллионов тенге оштрафовали нарушителей с «красным» статусом в Алматинской области. С 10 июня по 14 октября выявлено 3 808 нарушений санитарно-карантинного режима алматинцами. 92 актюбинца-нарушителя карантинного режима с «красным» статусом заплатили штрафы на общую сумму более 4 млн тенге. На 91 млн тенге оштрафованы нарушители карантинного режима в Актюбинской области. Нарушителей домашнего карантина оштрафовали на 6 млн тенге в ЗКО.

Мировые катаклизмы в сфере водородных энергоносителей не затронули нашу страну. Ситуация на рынке бензина в Казахстане стабильная. «В октябре мы ожидаем производство около 304 тысяч тонн бензина АИ-92, в том числе на Атырауском заводе - 130 тысяч тонн, Шымкентском заводе - 153 тысячи тонн, около 20 тысяч тонн должен произвести Павлодарский нефтехимический завод. С учетом остатков на начало месяца - около 230 тысяч тонн - мы считаем, что потребление наше полностью закрывается», - сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

Достаточно и дизельного топлива в Казахстане. На 11 октября общий остаток дизельного топлива составил 214,9 тысяч тонн, в том числе на НПЗ РК - 38,7 тысяч тонн, на нефтебазах - 123,4 тысяч тонн. С учетом принятых мер, а также объемов произведенного в октябре дизтоплива, ожидается стабилизация внутреннего рынка.

На минувшей неделе в Таразе опять рвануло… В социальных сетях 14 октября жамбылцы сообщали о возможном повторении взрывов на складе боеприпасов. Напомним, 26 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов. После чего начался пожар и взрывы склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК. Всё это происходило в одном километре от села Кайнар и в 30-ти километрах от Тараза, где были сильно слышны взрывы. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 17 человек. До сих пор продолжаются поиски пропавшего военного Бауыржана Даутбаева.

14 октября Министерство обороны РК успокоило жамбылцев, сообщив, что начаты плановые контролируемые работы по подрыву фрагментов боеприпасов в безлюдной горной местности. Силовыми структурами территория вокруг места подрыва оцеплена. Подрывы продлятся до 13 ноября и будут сопровождаться звуковыми эффектами. Опасности для населения проводимые работы не представляют, заверили в ведомстве.

Национальная перепись с 1 октября проводится в Казахстане в режиме офлайн. Более семи млн казахстанцев приняли участие в онлайн-переписи, это 37% от общей численности населения. В Алматы в ходе офлайн переписи населения педагоги проводят интервью – 2 280 интервьюеров, 327 инструкторов и 37 уполномоченных.

В Таразе состоялась двухдневная Международная научно-практическая конференция «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее», организаторы Министерство информации и общественного развития РК и акимат Жамбылской области. Более 220 отечественных и зарубежных экспертов в области межэтнических отношений и конфликтологии из Казахстана, России, Украины, Узбекистана, Израиля и Болгарии приняли участие в форуме.

Пленарное заседание конференции открылось приветственным словом от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Глава государства подчеркнул, что общенациональное единство является бесценным достоянием, лежащим в основе всех достижений Казахстана.

«Под руководством Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева в стране создана уникальная модель межэтнического согласия, получившая признание на мировом уровне… Казахстан твердо следует принципу «единство в многообразии», ставшему неотъемлемой частью нашей идентичности. Благодаря сплоченности, созидательному труду всех граждан мы смогли упрочить Независимость и построить сильное государство. На фоне новых глобальных и региональных вызовов дальнейшее укрепление единства нашей нации приобретает особую актуальность. К сожалению, человечество до сих пор не искоренило ксенофобию и нетерпимость. Во многих странах наблюдается рост социальной напряженности, зачастую имеющей межэтнический характер. Поэтому важное место в международной повестке дня занимает поиск эффективных путей решения этой проблемы, разработка новых инклюзивных моделей общественного развития… Уверен, в ходе конференции будут представлены оригинальные идеи, состоится конструктивное обсуждение и продуктивный обмен опытом. Желаю всем плодотворной работы!», - говорится в обращении Президента РК.

О новой гражданской идентичности как формуле межэтнического согласия в XXI веке рассказал на Международной научно-практической конференции в Таразе вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Болат Тлепов.

Выступивший на конференции аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что в регионе сохраняется межнациональная стабильность, для этого делается всё возможное. «Все нации, которые проживают на территории нашей области, имеют возможность сохранять свой язык, традиции, обычаи, знать свою историю. И, конечно, здесь самое главное - обеспечить безопасность, спокойствие, чтобы каждый житель нашего региона жил в мирных, нормальных условиях. Для нас были хорошим уроком кордайские события. Больше года мы занимаемся этими вопросами. На сегодняшний день серьезных межнациональных проблем у нас нет. Есть какие-то моменты, над ними мы работаем, для этого реализуются различные проекты», - сказал глава региона.

Зарубежные эксперты подчеркнули, что опыт Казахстана в вопросах предупреждения и урегулирования межэтнических конфликтов уникален и востребован не только на территории страны, но и далеко за ее пределами.

Открытием новых социальных объектов, скверов, красочными концертами отметили жители Тараза свой традиционный День города. Всю минувшую неделю в Таразе проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Спартакиада среди работников государственных учреждений по пяти видам спорта прошла во Дворце спорта «Тараз-Арена». В горакимате состоялась торжественная церемония награждения заслуженных людей, ветеранов труда, внесших вклад в развитие города. В честь Дня города в Таразе открылся целый ряд объектов. Это новые квартиры, скверы, спортивные и игровые площадки. В историко-культурном комплексе «Древний Тараз» красочное шоу собрало множество жителей и гостей города. Поздравляя жителей города с праздником, аким города Ержан Жилкибаев отметил, что Тараз – это древний город, один из значимых центров Великого Шелкового пути, город науки, образования, культуры, искусств.

В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан в стране проходят форумы, открываются новые промышленные, социальные объекты, возводится жилье, проводятся мероприятия в сфере культуры.

Итоги 30-летия Независимости и планы на четвертое десятилетие обсудили в Кокшетау участники форума, в числе которых лидеры молодежных движений, волонтеры, активные молодые предприниматели, сельская молодежь и ровесники Независимости.

К 30-летию Независимости Казахстана новый дворец культуры открыли в Уральске. Дворец искусств «Атамекен» собрал под своими сводами все художественные коллективы города. В стенах концертного холла зазвучали именитые произведения отечественных и мировых классиков в исполнении местных музыкантов.

Свыше 1,4 миллиарда тенге в рамках инвестпрограмм выделили на реконструкцию теплотрасс в Нур-Султане. Карагандинская область установила рекорд по строительству жилья. Впервые за 30 лет будет введено 662 тысячи кв. метров жилых массивов на ранее не осваивавшихся землях.

Промышленные гиганты Карагандинской области закупают больше местных товаров, у системообразующих предприятий региона наиболее востребована продукция лёгкой промышленности. Около 70% товаров лёгкой промышленности поставляется предприятиями региона – это светодиодные светильники, стальные канаты, сварочные электроды, шаровые краны, огнеупорные материалы, ферросилиций и другое. Ведётся большая работа по импортозамещению.

В рамках юбилея независимости Казахстана в Костанайской области планируется реализовать 63 крупных инфраструктурных проекта. Из них 41,3% уже запущено.

30 новых производств лекарств и медизделий запустят в Казахстане. Об этом сообщил глава Минздрава РК Алексей Цой.

Рекордный урожай зерновых планируют собрать в Павлодарской области - впервые за 30 лет аграрии региона готовятся собрать более одного миллиона тонн зерновых, это на 35% больше показателя 2020 года, а также 600 тысяч тонн картофеля. Урожай гречихи составит около половины общереспубликанского объема.

В Алматы семьям погибших при исполнении служебного долга по выполнению судебного решения полицейских вручили ключи от квартир. Аким города Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования. Особо отличившихся полицейских наградили в Костанае в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Все школы Алматы проверили на безопасность после трагедии в Казани. Департамент полиции Алматы совместно с представителями районных отделов образования провел обследование 207 общеобразовательных учебных заведений в городе.

12 «Тревожных кнопок SOS» установят в общественных местах Павлодара.

Новое здание ДЧС и пожарную часть открыли в Туркестанской области.

И завершим обзор событий минувшей недели позитивными новостями культуры и спорта.

В День города в Таразе открыли современный спортивный комплекс для занятий настольным теннисом и художественной гимнастикой. Торжественно открыли в Таразе центр духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым», предназначенный для сохранения и популяризации национальных традиций. Здесь для женщин, молодых и многодетных матерей, откроются курсы, на которых можно освоить новую профессию, получить правовую и психологическую помощь. Для детей и подростков - тренинги, занятия в кабинетах прикладного искусства.

30-летию Независимости РК посвящена выставка в алматинском музее имени Кастеева, где экспонируются уникальные копии исторических памятников из зарубежных архивных фондов, реконструирующих подлинный характер истории казахской государственности с древности до сего времени.

Выставки к 30-летию Независимости РК открылись в СКО. В зале Первого Президента развернута выставка «Менің тұғырлы елім», где представлены фотоматериалы по истории становления и развития страны. Выставка «Время. События. Люди» собрала исторические материалы о жизни региона за 85 лет и в годы становления независимости Казахстана.

Нур-Султан примет международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge. Данный старт является седьмым этапом серии Challenger и проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир пройдет с 28 по 31 октября на «Барыс Арене», выступят более 100 спортсменов из 20 стран. Организатором Турнира Denis Ten Memorial Challenge является Фонд Дениса Тена, при поддержке Национального олимпийского комитета, акимата города Нур-Султана и Министерства культуры и спорта.



