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Международные эксперты повысили прогноз роста экономики Казахстана

5 Ноября 2021 15:30
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Международные эксперты повысили прогноз роста экономики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международные эксперты повысили прогноз роста экономики Казахстана. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наш прогресс не остался незамеченным со стороны ведущих международных финансовых организаций. Совсем недавно агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Казахстана, сославшись на устойчивый рост в реальном секторе и улучшение ожидания на рынке капитала», - сказал Аскар Мамин.

Кроме того, как было отмечено, агентство Moody's также повысило прогноз роста экономики Казахстана до 4% в 2021 году и до 4,5% в 2022 году.

«Прогресс восстановления был бы не возможен без тесного сотрудничества и координации с нашими европейскими и центрально азиатскими странами», - добавил Аскар Мамин.

Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).

Планируется, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии. По словам организаторов, форум предоставит участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия станут «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.


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#Центральная Азия   #Правительство РК   #Экономика   #Евросоюз   #Аскар Мамин   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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