Международные эксперты дали высокую оценку выставке ремесленников в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Прошедшую в Таразе международную выставку ремесленников, как и развитие ремесленничества в регионе, высоко оценили зарубежные эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, в рамках II международной выставки ремесленников исполняющий обязанности акима Жамбылской области Нуржан Календеров встретился с международными экспертами Всемирного совета ремесленников.

Нуржан Календеров отметил, что в регионе ведется активная работа по сохранению и развитию традиционных народных ремесел. На сегодня функционируют три ассоциации ремесленников. Это общественное объединение инвалидов «Шебер Шаңырақ», ассоциация ремесленников Жамбылской области «Өшпес мұра», общественное объединение «Союз ремесленников Жамбылской области».

«Международная выставка ремесленников призвана стать площадкой для обсуждения проблем и перспектив развития ремесленничества, укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами», - сказал Нуржан Календеров.

Президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев отметил, что международная выставка ремесленников проведена на высоком уровне.

«Мы видим, что в жамбылском регионе налажен диалог между властью и ремесленниками. Тараз является примером для других городов», - отметил Азиз Муртазаев.

Член правления Совета деловых женщин ОАЭ по культуре Халима Абдулла Рашид добавила, что сейчас активно обсуждается вопрос открытия совместными усилиями центров ремесленников, проведение совместных мастер-классов.

Нуржан Календеров вручил Халиме Абдулла благодарственное письмо акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова за огромный вклад в дело возрождения и развития ремесленничества.

Участниками встречи также были президент Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова, главный дизайнер таразского дома моды «Асыл Дизайн» Айдархан Калиев.

Как сообщалось, Вторая международная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Тараз - город ремесленников» проходила в Таразе со 2 по 4 июня на территории культурно-исторического комплекса «Древний Тараз». Свои работы представили жамбылские ремесленники, а также гости из России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Индии. На открытии выставки ремесленников Нуржан Календеров подчеркнул, что Тараз первым из городов в Казахстане вошел во Всемирный список городов-ремесленников, и подобные мероприятия позволят повысить узнаваемость и туристскую привлекательность региона.

В 2022 году Тараз подал заявку на включение во Всемирный список городов-ремесленников и в октябре состоялась I международная выставка «Тараз - город ремесленников», на которую прибыли представителий экспертной комиссии Всемирного совета ремесел, президентов ассоциаций ремесленников Казахстана и зарубежных стран. Вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев вручил акиму города Тараза Бахытжану Орынбекову сертификат экспертной комиссии о включении города в список мировых городов-ремесленников. В ярмарке-продаже сувенирной продукции участвовали свыше двухсот ремесленников из Жамбылской области, из России, Бразилии, Нидерландов, Индии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

Тараз издревле считался одним из центров торговли и зарождения ремесленничества на Великом Шелковом пути. Город с 2000-летней историей стал символом тюркской культуры. За этот период один из самых древних городов Казахстана был столицей многих государств и крупным торговым центром Великого Шелкового пути. Местные власти планируют проводить масштабные мероприятия по развитию туризма и ремесленничества.