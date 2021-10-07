Международные центры по развитию конкуренции Казахстана и России создали совместную площадку в формате БРИКС+

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения VII Евразийского антимонопольного форума в Алматы состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», РФ (НИУ ВШЭ) с Международным центром конкурентного права, инноваций и политики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С подписанием соглашения стороны договорились, что экспертные центры России и Казахстана сформируют и будут поддерживать постоянно действующую экспертно-аналитическую площадку по проблемам развития и защиты конкуренции на евразийском экономическом пространстве, проводить научные исследования в сфере антимонопольного регулирования на высокотехнологичных рынках, а также иных рынках, имеющих особое значение.

Кроме того, исследователи обеих стран будут проводить совместный анализ последствий сделок по слиянию и поглощению. А также консультировать по этим решениям конкурентные ведомства в рамках контроля за экономической концентрацией.

Напомним, что решение о сотрудничестве было принято в июне этого года на трехсторонней встрече в Москве председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серика Жумангарина, руководителя ФАС России Максима Шаскольского и директора Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексея Иванова.

«Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана заинтересовано в развитии сотрудничества в периметре стран-участниц БРИКС. Подписание соглашения между Центром БРИКС России и Международным центром конкурентного права, инноваций и политики Казахстана является важным шагом на пути усиления и интенсификации нашей работы с экспертным сообществом, сформированным на платформе Центра БРИКС, в части развития конкурентного законодательства и политики в условиях цифровой экономики», - отметил на церемонии подписания соглашения председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

Также среди важных направлений совместной работы - участие в разработке законопроектов, направленных на совершенствование регулирования в области защиты конкуренции.

«Мы видим возможность значительно расширить антимонопольное сотрудничество по линии БРИКС и добавить в него больше смыслов за счет включения страновых партнеров, а также более тесно интегрировать конкурентные ведомства и академическое сообщество. С Казахстаном уже давно выстраивается конструктивная работа по защите конкуренции в едином евразийском пространстве как с одним из ключевых участников ЕАЭС. Формат «БРИКС +», который обеспечивает сопряжение ЕАЭС и БРИКС, позволяет укреплять позиции государств со схожими интересами и скоординированно общими усилиями продвигать повестку развития и преодолевать дисбалансы мировой экономики инструментами антимонопольного регулирования», - заявил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов.

Напомним, ежегодный международный форум проводится в Казахстане с 2014 года. В этом году VII Евразийский антимонопольный форум в Алматы продлится два дня, 7-8 октября. Руководители и представители антимонопольных ведомств семи стран и шести международных организаций собрались в Казахстане обсудить самые насущные вопросы и обменяться опытом в сфере развития конкуренции.