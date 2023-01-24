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Международные автомобильные перевозки будут отслеживаться с помощью спутниковой навигации

24 Января 2023, 15:22
Международные автомобильные перевозки будут отслеживаться с помощью спутниковой навигации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Институт космической техники и технологий постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 января 2023 года назначен национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отслеживание международных автомобильных перевозок будет осуществляться с применением навигационных пломб. Наш институт имеет собственную разработанную автоматизированную информационную систему электронного отслеживания перевозок (АИС «Транзит»), является автором и владельцем патента Республики Казахстан», - рассказал директор ДТОО «Институт космической техники и технологий» (ИКТТ) Денис Еремин.

АИС «Транзит» прошла апробацию в пяти национальных и международных пилотных проектах, проведенных совместно с Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой, как на автомобильном, так и на железнодорожном транспорте.

В рамках пилотного проекта по отслеживанию автомобильных перевозок с применением навигационных пломб, начатого 1 октября 2022 года, было отслежено 2 тысячи 970 грузовых автотранспортных средств, следующих транзитом из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию через территорию Республики Казахстан.

«Утвержденный статус нашего института, как национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок позволяет улучшить работу по обеспечению законного оборота товаров и прозрачности грузовых перевозок и наведения порядка на границе, на чем акцентировал свое внимание Президент страны», - отметил Д. Еремин.

ДТОО «Институт космической техники и технологий» является подведомственной организацией Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Фото: Институт космической техники и технологий
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