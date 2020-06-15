Международные авиарейсы возобновляются поэтапно с учетом категории страны - главный санврач на транспорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал основные санитарно-карантинные требования для авиапассажиров по возобновляемым регулярным международным авиасообщениям, передает МИА «Казинформ».

Регулярные международные авиасообщения возобновляются поэтапно с учетом категории страны (всего их три) и ограничительных мер в отношении авиапассажиров.

В аэропорту прилета в Казахстане все пассажиры из стран первой и второй категории проходят бесконтактную термометрию и заполняют анкету на борту воздушного судна.

При этом есть отдельные санитарно-карантинные требования для авиапассажиров из стран первой и второй категории.

К прибывающим авиапассажирам из стран первой категории – КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Тайланд – не предусмотрены ограничения.

Авиапассажиры, прибывшие из стран второй категории (Турция), у которых есть справка на отрицательный тест COVID-19 (ПЦР) – перемещаются без ограничений. А в случае отсутствия этой справки им вручается уведомление об обязательности его прохождении в течение 48 часов со дня прилета (за не прохождение предусмотрены административные меры).

Со странами (третья категория), которые не вошли в первую и вторую категории – регулярные международные авиарейсы запрещены.

Следует знать авиапассажирам из стран второй категории, что справка действительна в том случае, если с момента ее получения прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы Казахстана.

Информация о всех пассажирах, прибывающих из стран первой и второй категории вносится в информационную систему Министерства здравоохранения. Это необходимо для установления контактных в случае подтверждения заболевания коронавирусной инфекции у авиапассажиров и мониторинга своевременного прохождения теста COVID-19 (ПЦР) теми авиапассажирами, которые прибыли из стран второй категории без справки.







