Международные авиарейсы возобновляются поэтапно с учетом категории страны - главный санврач на транспорте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал основные санитарно-карантинные требования для авиапассажиров по возобновляемым регулярным международным авиасообщениям, передает МИА «Казинформ».
Регулярные международные авиасообщения возобновляются поэтапно с учетом категории страны (всего их три) и ограничительных мер в отношении авиапассажиров.
В аэропорту прилета в Казахстане все пассажиры из стран первой и второй категории проходят бесконтактную термометрию и заполняют анкету на борту воздушного судна.
При этом есть отдельные санитарно-карантинные требования для авиапассажиров из стран первой и второй категории.
К прибывающим авиапассажирам из стран первой категории – КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Тайланд – не предусмотрены ограничения.
Авиапассажиры, прибывшие из стран второй категории (Турция), у которых есть справка на отрицательный тест COVID-19 (ПЦР) – перемещаются без ограничений. А в случае отсутствия этой справки им вручается уведомление об обязательности его прохождении в течение 48 часов со дня прилета (за не прохождение предусмотрены административные меры).
Со странами (третья категория), которые не вошли в первую и вторую категории – регулярные международные авиарейсы запрещены.
Следует знать авиапассажирам из стран второй категории, что справка действительна в том случае, если с момента ее получения прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы Казахстана.
Информация о всех пассажирах, прибывающих из стран первой и второй категории вносится в информационную систему Министерства здравоохранения. Это необходимо для установления контактных в случае подтверждения заболевания коронавирусной инфекции у авиапассажиров и мониторинга своевременного прохождения теста COVID-19 (ПЦР) теми авиапассажирами, которые прибыли из стран второй категории без справки.
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