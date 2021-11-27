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Международные Абаевские чтения состоялись в Польше

27 Ноября 2021 16:51
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Международные Абаевские чтения состоялись в Польше

СЛУПСК. КАЗИНФОРМ - В Поморской академии в г. Слупск прошли III международные Абаевские чтения «Абай: философия, поэтика, рецепция», посвященные 30-летию независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Научный семинар организован совместно с многолетним вузом-партнером Поморской академии в Слупске – КазНПУ имени Абая, с участием представителей академических кругов Казахстана, Польши и Украины, а также почетного консульства РК в Гданьске и студентов.

На открытии семинара выступили проректор Поморской академии, профессор Данута Герчиньска и проректор КазНПУ имени Абая, профессор, член-корреспондент НАН РК Актолкын Кулсариева.

Координатор Центра казахской культуры и науки имени Абая в Поморской академии, доктор PhD Максим Пономаренко рассказал о проектах, которые реализуются центром, в частности, о подготовке эксклюзивного интервью с праправнучкой великого Абая Ляйлей Баймагамбетовой.

В ходе мероприятия участники выступили со следующими докладами: «Учение Абая о Целостном человеке как общегуманистическая концепция консолидации народов мира», «Структурно-семантические особенности антропонима Абай в городской среде», «Роль переводов Абая в развитии культурного сознания казахов», «Слова назидания Абая и развитие духовной деятельности человека» и др.

Научный семинар «Абаевские чтения» – ежегодное международное мероприятие, проводимое на базе Центра казахской культуры и науки имени Абая в Поморской академии в Слупске. Центр Абая был создан 23 мая 2019 года.


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#Внешняя политика Казахстана   #Культура   #Польша  
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