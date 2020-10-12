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Международную торгово-инвестиционную ярмарку ШОС отменили в Циндао

Автор:  
Руслан Сулейменов
12 Октября 2020, 15:00
Международную торгово-инвестиционную ярмарку ШОС отменили в Циндао

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Международная торгово-инвестиционная ярмарка стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао (провинция Шаньдун) отменена в связи с необходимостью профилактики и борьбы с эпидемией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на опубликованное в понедельник заявление оргкомитета выставки.

«В связи с необходимостью профилактики и борьбы с эпидемией Международная торгово-инвестиционная ярмарка ШОС-2020 откладывается до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении.

Мероприятие планировалось провести с 16 по 18 октября в приморском городе Циндао.

Власти Циндао в понедельник запустили масштабную кампанию по тестированию более 9 миллионов человек этого китайского мегаполиса на коронавирус, после выявления новых случаев заражения COVID-19.

Как ранее сообщалось, в Международной торгово-инвестиционной ярмарке ШОС-2020 планировалось участие более 600 китайских и зарубежных компаний, включая компании из Казахстана.


ШОС   Здравоохранение   Китай  
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