Международную школу программирования планируют открыть на базе вузов РК

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек предложил открыть одну из ведущих международных школ программирования «01 Edu system» на базе вузов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предложение об открытии школы прозвучало на встрече министра с генеральным директором корпоративного фонда «Astana Hub» Магжаном Мадиевым и основателем «01 Edu system» Султаном Дерор.



Как отмечалось на встрече, «01 Edu System» считается уникальной школой программирования, основанной на принципах самообучения и обучения «peer-to-peer». Это позволяет студентам развивать навыки программирования, работая над конкретными проектами и обмениваясь опытом с другими студентами.

- Открытие школы «01 edu system» совместно с министерством на базе региональных университетов является одной из важных возможностей для развития образования в области ИТ и инновационного качества Казахстана. Эта инициатива будет способствовать повышению квалификации молодежи в сфере информационных технологий и привлечению талантливых студентов в IT-сфере, - отметили в министерстве.

Напомним, в 2021 году Президентом Казахстана было поручено подготовить не менее 100 000 квалифицированных IT-специалистов к 2025 году. В связи с этим корпоративный фонд «Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub» разработал программу «Tech Orda» для стимулирования развития IT-кадров и частных IT-школ. По итогам 2023 года в Казахстане аккредитовано 83 IT-школы.