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Международную программу специализации по блокчейн-технологиям запустят в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Сентября 2022, 17:09
Международную программу специализации по блокчейн-технологиям запустят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запустят международную программу специализации по блокчейн-технологиям, сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов в ходе выступления на форуме Digital Bridge-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В рамках цифрового форума состоялось открытие Blockchain Academy, в которой принял участие вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов.

В своем выступлении вице-министр подчеркнул, что мировым трендом развития цифровых технологий является качественный человеческий капитал. Внедрение академических программ передовых технологий, в том числе по блокчейн, может оказать позитивное влияние на развитие индустрии.

«За счет формирования качественного человеческого капитала имеются все возможности выхода Казахстана на лидирующие позиции в блокчейн-индустрии. Полагаем, что внедрение академических программ по блокчейн-технологиям существенно повысит эффективность не только жизнедеятельности отдельно взятого человека, но и всей экосистемы с возможностью создания новых решений. Министерство готово оказать поддержку инициативам университетов страны по разработке и внедрению передовых программ по новому направлению», – отметил Камиль Акатов.

В 2018 году в Казахстане приняли закон, предоставляющий вузам самостоятельность в разработке образовательных программ и норм учебной нагрузки. Спустя еще 2 года академическая свобода была расширена до 85 процентов.


Фото из открытых источников


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