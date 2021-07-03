Международную оперную академию открывают в театре «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июля в Нур-Султане начнет свою работу Международная оперная академия «Астана Опера», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мероприятие будет организовано в соответствии с эпидемиологическими условиями в стране. Работу в этом направлении вы сможете увидеть в ближайшие дни. Открытие Международной оперной академии Astana Opera даст стимул в повышении квалификации, профессионального мастерства солистов труппы «Астана Опера», а также молодых певцов, дирижеров, пианистов», - рассказал вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов на пресс-конференции в СЦК.

Торжественное открытие Академии вокала пройдет 4 июля в Большом зале театра «Астана Опера». Грандиозный концерт приурочен не только открытию Академии, но и одному из наших главных праздников - Дню столицы, в нем примут участие блистательные зарубежные артисты.

«Многие знаменитые театры мира имеют собственные оперные академии, в которых молодым вокалистам дают возможность профессионально совершенствоваться и готовить на большую сцену. До сегодняшнего момента в Казахстане существуют профессиональные школы вокала, где обучают искусствам оперного пения. Уникальность нашей академии состоит в том, что молодые артисты, поступившие в академию по результатам конкурсных прослушиваний, на протяжении двух лет помимо занятий вокалом будут изучать различные дисциплины. У них будет возможность профессионального роста одновременно в различных областях своего профиля. Мы будем приглашать на мастер-классы известных певцов со всего мира и педагогов-репетиторов, в образовательную программу также включили обучение иностранным языкам. Обязательными направлениями для изучения артистов станут сценическое движение и актерское мастерство», - прокомментировал директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

Отметим, что на концерт пригласили таких звезд, как Марианджела Сицилия, маэстро Джузеппе Акуавива, Риккардо делла Шукка, Маттиа Росси (Италия), Либуше Санторисова (Чехия), Бадрал Чулуунбаатар (Монголия), Саян Исин (Кыргызстан) и многих других. В том числе в программе примет участие наш соотечественник, ныне выступающий на сценах оперных театров в Германии - Бауржан Андержанов.

Также в концерте примут участие Симфонический оркестр, хор и балет «Астана Опера».