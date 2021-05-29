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    16:49, 29 Май 2021 | GMT +6

    Международную награду за лучший саундтрек получил фильм телеканала Balapan

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международный Анимационный Фестиваль Баиа в Бразилии (FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMAÇÃO DA BAHIA) присуждает награду за лучший саундтрек анимационному фильму «Шыңырау» телеканала Balapan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Facebook директора телеканала Макпал Жумабай.

    ««Шыңырау» один из короткометражных фильмов анимационного 2Д проекта «Қоңыр қаз», в котором мы постарались с помощью анимации отобразить сюжет классического музыкального произведения, а также мифологические и фольклорные мотивы, заложенные в основу казахского кюйя народным композитором Ыкыласом Дукенулы.

    Через неповторимое, сакральное звучание традиционного инструмента кобыз, глубокое содержание и яркие образы мы стремились познакомить зрителя с богатой культурой казахского народа», - написала Макпал Жумабай.


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