Международную лунную исследовательскую станцию построит Китай к 2028 году

23 Ноября 2022, 19:42

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Базовая конструкция Международной лунной исследовательской станции будет построена примерно к 2028 году. Об этом заявил главный конструктор китайской программы освоения Луны У Вэйжэнь, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, строительство базовой конструкции Международной лунной исследовательской станции (ILRS) завершат к 2028 году. Станция будет состоять из лунных посадочных аппаратов, луноходов, энергетической системы, коммуникационной инфраструктуры и системы жизнеобеспечения человека.

«Мы разрабатываем новую энергетическую систему, которая позволит с помощью атомной энергии обеспечить энергоснабжение в течение длительного времени. А коммуникационная инфраструктура обеспечит связь между Луной и Землей или с другими планетами, такими как Марс», - цитирует китайского ученого CCTV.

Базовую конфигурацию ILRS введут в строй в ходе миссий «Чанъэ-6,7 и 8». После ввода станции ожидается, что ее могут сначала заселить китайские астронавты, а затем – астронавты из других стран-партнеров. Однако большую часть времени станция будет оставаться безлюдной.

За последние пять лет Китай осуществил пять миссий «Чанъэ», включая проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

В ближайшие 10-15 лет Китай сосредоточится на таких аспектах освоения космоса, помимо строительства лунной базы, как исследование планет и разработка сверхмощных ракет-носителей, которые позволят обеспечить пилотируемые посадки на Луну, Марс.

Фото: Roscosmos/CNSA