Международную конференцию ко Дню духовного согласия провели в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане провели международную конференцию, посвященную Дню духовного согласия. Участие в ней приняли представители Ассамблеи народа Казахстана, государственных органов, религиозных конфессий РК. К обсуждению онлайн также присоединились международные эксперты из восьми стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Конференция на тему «Укрепление межконфессионального и межнационального согласия в условиях вызовов современности» состоялась в рамках празднования 30-летия Независимости страны.

За годы Независимости столица Казахстана стала важной площадкой глобального межконфессионального диалога. По инициативе Елбасы в Нур-Султане проводится Съезд мировых и традиционных религий. Идею сделать столицу Казахстана местом проведения Съезда мировых и традиционных религий поддержали во многих государствах мира. Мероприятие стало ярким примером укрепления межконфессионального и межнационального диалога.

«Сегодня мы отмечаем знаменательный день, который вошел в историю независимого Казахстана как день мира и взаимоуважения. Этот день демонстрирует сплоченность народа Казахстана, его общечеловеческие и нравственные ценности, идеи толерантности и духовного примирения, стабильности», - сказал заместитель акима города Нур-Султана Асхат Оралов.

На сегодняшний день в столице зарегистрировано 54 религиозных объединения. Представители различных конфессий на протяжении 30 лет Независимости вносят вклад в укрепление единства и дружбы, проводятся мероприятия разного формата. К примеру, с 2017 года в столице зародилась традиция высаживать деревья в честь Дня духовного согласия.

По словам Толегена Мухамеджанова, для многонационального Казахстана этот день особенно необходим – только на базе взаимопонимания можно построить будущее.

«В этот день традиционно все мечети, церкви, костелы, синагоги читают молитвы от имени нашего народа, чтобы в нашей стране сохранились мир и согласие. Только в единстве может быть благо, сила и мы сможем построить процветающее государство», - сказал он.

Конференция посвящена идеям сохранения мира, стабильности, взаимопонимания между людьми, религиями. Во время конференции были затронуты вопросы комплексной политики, направленной на укрепление межконфессионального и межрелигиозного сотрудничества.