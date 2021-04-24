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    22:35, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Международную категорию первого уровня смогут получить казахстанские тренеры по теннису

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На кортах столичного теннисного центра «Даулет» проходит семинар для тренеров ITF Level 1, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как отмечают в пресс-службе, по инициативе и при поддержке Федерации тенниса Казахстана на кортах теннисного центра «Даулет» проходит 12-ти дневный семинар для тренеров ITF Level 1.

    Курсы для тренеров игроков начального и среднего уровня (Level-1). Обучение ориентировано на тренеров, работающих с игроками на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе. Программа курса включает теоретические и практические экзамены. Допуск участников осуществляется согласно установленным критериям. Было принято 58 заявок. 25 кандидатов были приглашены на данные курсы. Федерация тенниса Казахстана планирует организовать еще один подобный курс в этом году.

    Все участники получат сертификат о прослушивании курсов ITF Level-1 (80 часов)

    Итоги будут подведены по результатам сдачи трёх экзаменов. Участники, успешно их сдавшие, получат международную категорию Первого уровня (Level-1).

    Наставниками курсов являются преподаватель курсов ITF 1 и 2 уровней Ирина Чичмарова и координатор развития игроков до 14 лет ФТК Шухрат Каюмов


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