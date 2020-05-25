Международной Тюркской академии – 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 10 лет со дня открытия Международной Тюркской академии (International Turkic Academy – Twesco).

Академия была создана по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Свое предложение о создании научного центра для исследования тюркского мира Елбасы озвучил на прошедшем 3 октября 2009 года в азербайджанском городе Нахичевань IX саммите глав тюркоязычных государств. Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев и Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль.

На основании этого Соглашения 23 августа 2012 года в Бишкеке было подписано Соглашение о создании Тюркской академии, ратифицированное Казахстаном в октябре 2014 года, в статье 1 которого говорилось: «Стороны создают Тюркскую академию в форме международной организации под эгидой Совета по сотрудничеству тюркоязычных государств (далее именуемый Тюркский Совет)».

Целью создания Тюркской академии являются координирование и содействие научным исследованиям об истории тюркского мира, начиная с древних веков и до современности, изучение тюркского языка и литературы, культуры, а также исследование общего тюркского мира на основе открытий уникальных источников и выявление роли и места тюркских государств в мировом пространстве.

При академии действуют пять исследовательских центров: Центр истории и этнологии; Центр языка, литературы и терминологии; Центр культуры и искусств; Центр социально-экономических исследований и Центр международных исследований. Эти центры занимаются изучением ключевых социальных, культурных, исторических, экономических вопросов, связанных с тюркским миром.

Создана Тюркская библиотека, книжный фонд которой составляет более 32 тысяч печатных изданий.

Труды ученых Международной Тюркской академии находятся в свободном доступе по адресу http://twesco.org/kitap в разделе «Книги», который постоянно пополняется новыми работами. Книги опубликованы на казахском, турецком, азербайджанском, английском, киргизском, русском, монгольском языках, а также на языках многих других родственных народов. Содержание трудов академии охватывает историю тюркского мира, богатое литературное наследие, исследования по памятникам исторической письменности и тюркским языкам, а также труды по этнографии, фольклору и традициям родственных стран.

Международная Тюркская академия выпускает журнал «Алтаистика и тюркология», а также информационно-аналитический журнал «GLOBAL-Тurk». Научно-аналитические статьи публикуются на четырех языках. Кроме этого, были изданы тюркоязычные словари. Начиная с 2010 года, академия проводит международные конференции, форумы, семинары, посвященные тюркской истории, культуре и великим личностям тюркского народа.

Академию возглавляет Научный совет, в состав которого входят по одному представителю от каждого государства-члена Тюркского совета, а также президент и вице-президент академии.

Президент Международной Тюркской академии – известный казахстанский ученый, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК Дархан Кыдырали.