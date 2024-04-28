Международной награды за сценографическое решение удостоился темиртауский театр

Очередной театральной победой завершился Международный фестиваль «Золотая провинция» для темиртауского театра Prospect. Жюри удостоило спектакль «Поминальная молитва» награды «Лучшее сценографическое решение», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фестивалю «Золотая провинция» уже 17 лет. Он проходит в России (Пензенская область) на двух сценических площадках – в Пензе и Кузнецке. В этом году участвовали театральные коллективы из России, Казахстана, Беларуси и Армении. Прошел показ около 30 спектаклей, в том числе нескольких из них в онлайн-режиме. Председатель жюри – одна из ведущих театральных критиков России – Анастасия Ефремова.

- Это престижный фестиваль, несмотря на то, что проходит на провинциальных площадках. В этом году участвовало много именитых коллективов. К примеру, из Москвы приехали Театр имени А. П. Чехова и Театр юного зрителя. Мы попали на мероприятие по приглашению Анастасии Ефремовой. Она увидела на просторах Сети наш спектакль и позвала нас. После торжественного открытия фестиваля мы первыми показывали свою постановку, это была очень ответственная задача, – говорит руководитель темиртауского театра Владимир Дроздецкий.

На фестиваль ТЮЗ привез драму «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина. В постановке занята вся труппа. Это и стало решающим аргументом при выборе спектакля для фестиваля.

Фото: ТЮЗ Темиртау

Жюри высоко отметило художественные приемы, использующиеся в постановке. По их словам, все было сделано лаконично, четко, точно и оригинально. Как итог – темиртауский театр победил в номинации «Лучшее сценографическое решение».

- В этом спектакле есть очень важная мысль: при любых обстоятельствах, которые происходят в твоей жизни, всегда нужно оставаться человеком. Эта постановка о человечности. Мы постарались отойти от классического решения, когда используется много декораций. Взяли за основу поворачивающийся стол. Он то телега, которую тянет главный герой, то площадка для разговора, олицетворение семейного очага. На этот же стол потом грузятся все пожитки, когда семью выселяют. Туда же поднимается жена главного героя, когда ей приходит время покинуть эту землю. Второй художественный прием – белая скатерть. Она так же используется в течение всей постановки, – рассказал Владимир Дроздецкий.

Впереди у темиртауского театра две премьеры. 27 и 28 апреля – комедия по пьесе Михаила Хейфеца «Rock-n-roll на закате», 25 и 26 мая – театральный фарс «Шум за сценой» по пьесе Майкла Фрейна.