Международному информационному агентству «Казинформ» - 101 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 13 августа, исполняется 101 год старейшему главному информационному агентству Казахстана – «Казинформ», которое первым в стране получило статус международного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году МИА «Казинформ» перешагнуло важный 100-летний рубеж собственной деятельности. Первое ведущее государственное информационное агентство страны более 100 лет распространяет достоверную и своевременную информацию о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других важных сферах жизни общества. Новости для широкой публики доступны на казахском, русском, английском, китайском и узбекском языках. Редакция использует латинскую и арабскую графику для передачи новостей на казахском языке соотечественникам, проживающим за рубежом. Таким образом, агентство охватывает разный контингент, аудиторию, стараясь освещать все значимые события, происходящие в мире и за рубежом.

История агентства началась в 1920 году, когда был создан Оренбург-Тургайский филиал Первого казахстанского информационного агентства «РОСТА». Информационное агентство было призвано посредством телеграфных сообщений оперативно оповещать газеты новостями о достижениях Советской власти.

В 1941 году в Алма-Ате впервые появились «Окна КазТАГ». В первые два года войны издательство КазИЗО выпустило 45 «Окон КазТАГа». Кроме того, по заданию ЦК КП(б) Казахстана бригады художников и писателей выезжали в Караганду — индустриальное сердце Казахстана, где было выпущено 17 «Окон КазТАГа».

Первый радиомост между Казахстаном и США был проведен КазТАГом. Это мероприятие, посвященное освоению целины, было организовано тогдашним руководителем КазТАГ Жусипом Алтайбаевым, а с американской стороны в нем принял участие известный певец Поль Робсон.

Агентство первым сообщило о независимости Республики Казахстан. Уже после принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана, в июле 1991 года Президент Нурсултан Назарбаев издал постановление о преобразовании информагентства при Совете Министров в Казахское государственное информационное агентство – КазТАГ, которое подчинялось только Правительству республики. Спустя шесть лет на базе КазТАГ было образовано «Казахское информационное агентство» - КазААГ. В 2002 году на базе агентства было образовано акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство». В этом же году 22 января впервые заработал портал агентства. Тогда на новом вебсайте агентства начали распространяться новости на казахском, русском и английском языках.

Позднее Казинформ претерпел еще ряд преобразований, и в конце 2019 года было создано акционерное общество «Международное информационное агентство «Казинформ». А в прошлом году АО «Международное информационное агентство «Казинформ» было реорганизовано путем присоединения к нему АО «Казконтент».

АО «МИА «Казинформ» представлено в 14 областях Республики. Во всех регионах страны работают собственные корреспонденты информационного агентства, которые оперативно вещают о событиях и жизни местного населения.

Казинформ присутствует в России, Китае, Турции, Европе, Азербайджане, Узбекистане, Кыргызстане и Иордании. Именно благодаря сети корреспондентских пунктов за рубежом, агентство оперативно информирует читателей о наиболее важных событиях в международной жизни, а за счет сотрудничества с информагентствами других стран продвигает положительный имидж Казахстана в зарубежных СМИ. Сегодня география пользователей АО «МИА «Казинформ» охватывает 229 стран мира.