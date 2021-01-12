Международному аэропорту Актобе присвоили имя Алии Молдагуловой
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Международному аэропорту Актобе присвоили имя Алии Молдагуловой. Соответствующее постановление размещено на сайте акимата Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».
«В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 марта 1996 года № 281 «Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить Акционерному обществу «Международный аэропорт Актобе» имя Алии Молдагуловой», - говорится в тексте документа.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
- Сотрудница полиции приняла роды у сельчанки в СКО
- Началось расследование аварии на электросетях в Атырауской области
- 55 автомобилей скопилось после ДТП на трассе в Акмолинской области
- 1203 человека лечатся от коронавируса в Атырауской области
- Наши ожидания нацелены на повышение ответственности депутатов нового созыва – эксперт
- Метель в СКО: Более 100 единиц техники работает на дорогах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана