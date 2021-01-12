Международному аэропорту Актобе присвоили имя Алии Молдагуловой

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Международному аэропорту Актобе присвоили имя Алии Молдагуловой. Соответствующее постановление размещено на сайте акимата Актюбинской области, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 марта 1996 года № 281 «Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Присвоить Акционерному обществу «Международный аэропорт Актобе» имя Алии Молдагуловой», - говорится в тексте документа.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.