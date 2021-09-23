Международное учение «Жер-2021» завершилось в Алматинской области

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - С 21 по 22 сентября 2021 года в Алматинской области урочище Тамгалы Тас, ниже г. Капшагай в учебно-тренировочном полигоне «Скальный город-Астана» проведено Международное командно-штабное учение «Жер-2021» на тему «Подготовка органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС, возникшей в результате разрушительного землетрясения в Алматинской области». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Учение проводилось под общим руководством министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина, участие приняли местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы – комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, областные, районные и городские службы Гражданской защиты, структурные подразделения, силы и средства подведомственных государственных учреждений МЧС РК, а также другие министерства и ведомства Республики Казахстан, аварийно-спасательные службы чрезвычайных ведомств МЧС Кыргызстана и Узбекистана.

Целью учений в первую очередь являлось повышение уровня готовности и способности государственной системы гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате возможного разрушительного землетрясения в Алматинской области.

В ходе учения отработаны вопросы организационной и практической деятельности органов управления министерств и ведомств, местных исполнительных органов в управлении подчиненными силами и средствами при подготовке и проведении аварийно-спасательных и неотложных работ, проведено уточнение и корректировка планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации пострадавшего населения, материальных ценностей при возникновении землетрясения. Также совершенствовать межгосударственное взаимодействие при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на территориях стран СНГ. Все поставленные цели и задачи учения достигнуты.

Учение прошло в два этапа. На первом этапе от Института сейсмологии Министерства образования и науки Республики Казахстан были получены сведения об угрозе разрушительного землетрясения. На основе данного прогноза республиканский штаб принял решение об оповещении населения, о сборе межведомственной комиссий по предупреждению и ликвидаций ЧС. Были приведены в повышенную готовность силы и средства Гражданской защиты. Проверена готовность подвижных пунктов управления, палаточного лагеря оставшегося без крова населения и пункта сбора пострадавшего населения.

На втором этапе после возникновения условного землетрясения оперативные группы МЧС РК, центральных и местных исполнительных органов произвели разведку и оценку обстановки. Были определены порядок и объем работы по ликвидации последствий землетрясения, подготовлены документы о введении чрезвычайного положения, обращения к международному сообществу и общественным организациям об оказании помощи. По плану реагирования проводились аварийно-спасательные и неотложные работы. Был развернут полевой республиканский оперативный штаб и мобильный узел связи МЧС РК, подвижные пункты управления. Население, оставшееся без крова, разместили в палаточном лагере, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Спасатели ликвидировали очаги пожаров, разбирали завалы. Кинологические расчеты извлекали пострадавших их из-под завалов. Также были проведены работы по восстановлению газоснабжения, линий электропередач и связи.

С начала учений по всей Республики Казахстан в готовность к действиям приведены более 3 000 подразделений аварийно-спасательных служб и формирований ГО, где задействованы свыше 70 000 человек.

Всего на учениях были задействованы более 15 000 человек личного состава и более 1 000 единиц техники.

По итогам МКШУ «Жер-2021» был произведен полный разбор учения, дана оценка готовности спасательных подразделений к действиям по ликвидации последствий разрушительного землетрясения, определены приоритетные направления дальнейшего совершенствования деятельности чрезвычайных служб.