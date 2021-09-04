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    10:55, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 сентября международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    По оценке аналитиков S&P, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются устойчивые фискальные и внешние резервы. Аналитики S&P также отмечают, что режим плавающего обменного курса помог экономике адаптироваться к внешнему давлению, возникшему от нефтяного шока в 2020 году.

    Постепенная фискальная консолидация, реализация бюджетного правила, ограничивающего объем трансфертов из Национального фонда в бюджет, и рост объемов добычи нефти будут способствовать укреплению внешней позиции Казахстана.

    По мнению S&P, в 2021 году инфляция составит 8,5%, что отражает проводимую стимулирующую фискальную политику, повышение цен на импортируемые товары, а также досрочное снятие гражданами пенсионных накоплений.

    Агентство отмечает, что усиление транспарентности со стороны Национального банка, в частности, публикация валютных операций Национального фонда, совместная работа Национального банка с Министерством финансов по построению кривой доходности, выделение из полномочий Национального банка функций по финансовому регулированию повышают доверие к проводимой денежно-кредитной политике.

    По мнению аналитиков S&P, реализация планов Национального банка по выходу из программ поддержки экономики до 2025 года будет способствовать повышению его эффективности.

    По прогнозам S&P, темпы роста экономики Казахстана составят 3,5% в 2021 году и будут поддерживаться ростом ненефтяного сектора, восстановлением экономической активности в связи с ослаблением ограничений, ростом инвестиций, восстановлением деловой активности в странах-основных торговых партнерах.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Главная Экономика Внешняя политика Казахстана
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