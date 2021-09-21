Международное командно-штабное учение «Жер-2021» началось в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В урочище Тамгалы тас Алматинской области , ниже города Капшагая в Учебно-тренировочном полигоне в целях дальнейшего совершенствования Государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовки органов управления, сил и средств служб гражданской защиты к ликвидации ЧС при возникновении разрушительного землетрясения стартовало Международное командно-штабное учение «Жер-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Тема учений: «Подготовка органов управления, сил и средств государственной системы гражданской защиты к действиям при ликвидации ЧС, возникшей в результате разрушительного землетрясения в Алматинской области».

В ходе учения планируется перевести режим функционирования территориальных и отраслевых подсистем ГСГЗ в режим повышенной готовности к выполнению задач по предназначению при угрозе и возникновении разрушительного землетрясения в Алматинской области; повысить эффективность принимаемых мер и уровень ГСГЗ, к реагированию при угрозе и возникновении разрушительного землетрясения; совершенствовать слаженность действий и взаимодействия центральных и местных исполнительных органов по управлению подчиненными силами и средствами гражданской защиты при предупреждении и ликвидации ЧС; проверить готовность систем оповещения и связи, организацию оперативного дежурства на всех уровнях ГСГЗ, работу прогнозных и диспетчерских служб, проведения мониторинга, создания запасов материально-технических, продовольственных и медицинских резервов; провести уточнение и корректировку планов действий по ликвидации ЧС, эвакуационных мероприятий и взаимодействия, с учетом прогнозирования и возникновения разрушительного землетрясения; организовать работу комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, эвакуационной комиссий, оперативных штабов служб и формирований гражданской защиты; совершенствовать межгосударственное взаимодействие при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций на территориях стран СНГ; организовать разъяснительную работу и обучение населения к действиям при возникновении разрушительного землетрясения.



