Международное частное право как платформа для расширения сотрудничества

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Соглашение о сотрудничестве между университетом КАЗГЮУ и Гаагской Конференцией по международному частному праву (ГКМЧП) подписано в Гааге 14 ноября, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Нидерландах.

В церемонии подписания, которая состоялась при содействии Посольства Казахстана, приняли участие председатель правления КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев, генеральный секретарь ГКМЧП Кристоф Бернаскони и посол РК в Королевстве Нидерландов Магжан Ильясов.

Основной сутью документа является содействие развитию международного частного права в Казахстане, проведение совместных научных исследований и открытие в перспективе в Нур-Султане центральноазиатского представительства ГКМЧП.

Также ожидается, что работа в рамках Соглашения будет направлена на поддержку судебной системы Международного финансового центра «Астана».

Важное место в двустороннем документе занимает организация научно-исследовательских и профессиональных стажировок для профессоров КАЗГЮУ.

Т. Нарикбаев отметил, что участие Казахстана в деятельности Гаагской конференции является важным фактором в совершенствовании частного права в нашей стране.

«Подписывая настоящий документ, осуществляется также одна из задач РК по исполнению обязательств по распространению и внедрению принципов Гаагской Конференции по международному частному праву в правовую систему государства», - приводятся слова председателя правления КАЗГЮУ.

В свою очередь, К. Бернаскони подчеркнул и практическую важность участия Казахстана в ГКМЧП.

«Регуляция международных торговых отношений системой правил Гаагской Конференции по международному частному праву положительно отразится на инвестиционном климате страны», - заключил генеральный секретарь.

В Посольстве отмечают, что вступление Казахстана в организацию в 2017 году содействовало повышению деловой привлекательности нашей страны на две позиции в индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка.

Отметим, Гаагская конференция по международному частному праву является межправительственной организацией, в которую входят 82 государства. В числе других вопросов она занимается темами защиты гражданских прав, обеспечения доступа к правосудию и легализации документов. Казахстан присоединился к Конференции в 2017 году.







