-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:55
-
-
вчера 16:27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:47
-
-
-
-
-
-
-
вчера 03:31
-
вчера 02:27
-
-
-
-
-
16.11.2019 21:40
-
-
16.11.2019 20:18
-
-
16.11.2019 19:05
-
-
-
16.11.2019 18:12
-
-
-
16.11.2019 17:30
-
16.11.2019 17:07
-
-
16.11.2019 16:41
-
-
-
16.11.2019 15:40
-
16.11.2019 15:23
-
16.11.2019 14:52
-
-
-
16.11.2019 13:54
-
16.11.2019 13:42
-
-
-
-
16.11.2019 12:52
-
-
-
Международное частное право как платформа для расширения сотрудничества
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Соглашение о сотрудничестве между университетом КАЗГЮУ и Гаагской Конференцией по международному частному праву (ГКМЧП) подписано в Гааге 14 ноября, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Нидерландах.
В церемонии подписания, которая состоялась при содействии Посольства Казахстана, приняли участие председатель правления КАЗГЮУ Талгат Нарикбаев, генеральный секретарь ГКМЧП Кристоф Бернаскони и посол РК в Королевстве Нидерландов Магжан Ильясов.
Основной сутью документа является содействие развитию международного частного права в Казахстане, проведение совместных научных исследований и открытие в перспективе в Нур-Султане центральноазиатского представительства ГКМЧП.
Также ожидается, что работа в рамках Соглашения будет направлена на поддержку судебной системы Международного финансового центра «Астана».
Важное место в двустороннем документе занимает организация научно-исследовательских и профессиональных стажировок для профессоров КАЗГЮУ.
Т. Нарикбаев отметил, что участие Казахстана в деятельности Гаагской конференции является важным фактором в совершенствовании частного права в нашей стране.
«Подписывая настоящий документ, осуществляется также одна из задач РК по исполнению обязательств по распространению и внедрению принципов Гаагской Конференции по международному частному праву в правовую систему государства», - приводятся слова председателя правления КАЗГЮУ.
В свою очередь, К. Бернаскони подчеркнул и практическую важность участия Казахстана в ГКМЧП.
«Регуляция международных торговых отношений системой правил Гаагской Конференции по международному частному праву положительно отразится на инвестиционном климате страны», - заключил генеральный секретарь.
В Посольстве отмечают, что вступление Казахстана в организацию в 2017 году содействовало повышению деловой привлекательности нашей страны на две позиции в индексе легкости ведения бизнеса Всемирного банка.
Отметим, Гаагская конференция по международному частному праву является межправительственной организацией, в которую входят 82 государства. В числе других вопросов она занимается темами защиты гражданских прав, обеспечения доступа к правосудию и легализации документов. Казахстан присоединился к Конференции в 2017 году.
- Мадина Байтык снялась в ролике о Казахстане для «Мисс мира-2019»
- Социальный бизнес в Казахстане: кафе, где заказывают еду на языке жестов
- Как выхаживают рожденных раньше срока детей - выставка в Нур-Султане
- Павлодарские инвалиды заявили об ущемлении прав при покупке онлайн-билетов на поезд
- Завершилось голосование за премию «Народный любимец»
- До конца года столичный акимат планирует автоматизировать еще 40 госуслуг
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана