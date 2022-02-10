Международное антидопинговое агентство проводит тестирование на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Международное агентство по антидопинговому тестированию (ITA) продолжает внесоревновательное тестирование после открытия Олимпийских деревень в конце января. Теперь 17 сотрудников организации, работающие во всех трех местах проведения зимних Игр, будут дополнительно проводить и контролировать соревновательный допинг-контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Тестирование проводится целенаправленно, на основе оценки рисков, разведки и расследований, анализа данных и информации, предоставленной экспертной группой ITA Beijing 2022 Pre-Games. Такой подход обеспечивает ответственное и эффективное использование ресурсов, выделенных на борьбу с допингом на зимних Играх, при этом качество тестирования превалирует над количеством.

Для применения этого целенаправленного подхода и обеспечения обмена соответствующей информацией с Департаментом разведки и расследований ITA была создана специальная целевая группа ITA Beijing I&I. Кроме того, создана специальная защищенная платформа для сбора оперативной информации, чтобы антидопинговые организации по всему миру могли напрямую делиться с ITA любой соответствующей информацией. Часть этих усилий включает в себя многостороннее соглашение с правоохранительными и таможенными органами Китая. ITA призывает всех спортсменов, вспомогательный персонал спортсменов или других лиц, у которых есть подозрения относительно возможных допинговых преступлений, сообщать о них через платформу конфиденциальной отчетности ITA REVEAL.

Сотни местных и международных экспертов и волонтеров задействованы для реализации всей антидопинговой программы Игр. Около 150 китайских и международных сотрудников допинг-контроля проводят тесты на станциях допинг-контроля на различных объектах, все они получили сертификат ITA IDCO в рамках подготовки к выполнению своей миссии на этом крупном мероприятии высокого уровня.

Более 360 сопровождающих, все китайские волонтеры, также прошли специальную подготовку и будут отвечать за оповещение спортсменов, отобранных для тестирования. Операции ITA поддерживаются людскими и материально-техническими ресурсами Организационного комитета и Китайского антидопингового агентства (CHINADA), а также десятками международных экспертов для проведения этих крупномасштабных мероприятий по чистому спорту.

Около 2900 проб, которые планирует собрать ITA, будут проанализированы в аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Пекине.

Помимо обычных проб мочи и крови, на зимних Играх будет внедрен новый инновационный процесс сбора проб - метод сухого пятна крови. Менее инвазивный, он требует всего одной капли крови после укола в палец вместо взятия пробы иглой. Анализ на генный допинг также будет проводиться впервые на зимних Олимпийских играх.

То, какому типу тестирования подвергнется спортсмен, зависит от его индивидуальной оценки риска и от вида анализа, который требуется в результате. После Игр все образцы будут храниться до 10 лет в Централизованном хранилище длительного хранения ITA и могут быть повторно проанализированы в более поздний момент времени.

Для защиты всех спортсменов, которые проходят тестирование, применяются строгие санитарные меры предосторожности и контрмеры COVID-19, чтобы не подвергать их риску во время допинг-контроля.

Если спортсменам необходимо использовать запрещенную субстанцию для лечения заболеваний, ITA будет следить за оформлением разрешений на терапевтическое использование после тщательного рассмотрения независимой медицинской комиссией.

Поскольку МОК также делегировал ITA полномочия по обработке результатов, организация будет проверять все лабораторные результаты и рассматривать все потенциальные нарушения антидопинговых правил в Антидопинговом отделе Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) для вынесения решения, что делает весь юридический процесс Зимних игр полностью независимым.

Все аспекты антидопинговой деятельности ITA в Пекине 2022 будут находиться под контролем и наблюдением группы независимых экспертов, назначенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).