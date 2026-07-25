Международный уголовный суд впервые в истории отправил в отставку главного прокурора

Страны-участницы Международного уголовного суда большинством голосов отстранили от должности главного прокурора Карима Хана. Это первый подобный случай в истории суда, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Хана отправили в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах, которые сам главный прокурор неоднократно отрицал.

Тайное голосование по вопросу об отстранении Хана прошло на специальной сессии, состоявшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. За его отстранение проголосовали 82 из 125 государств — участников МУС.

В июне Хан был временно отстранён от исполнения обязанностей на время рассмотрения обвинений после того, как внутреннее расследование пришло к выводу, что он допустил серьёзные нарушения служебной этики. Сам он категорически отвергает эти выводы.

Отстранение Хана произошло на фоне усиливающегося давления на Международный уголовный суд со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая ранее уже ввела санкции против него и ещё двенадцати сотрудников МУС.

Санкции были введены в ответ на выданные судом ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в связи с войной в секторе Газа, а также из-за расследований МУС в отношении американских военнослужащих, связанных с событиями в Афганистане.

Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе заявил, что Соединённые Штаты начинают «масштабную кампанию по устранению угрозы, которую Международный уголовный суд представляет для суверенитета США».

По словам Рубио, Вашингтон намерен добиваться выхода государств из состава МУС, вводить санкции против организаций, сотрудничающих с судом, а также запрещать его сотрудникам въезд в США.

Отстранение Хана не окажет немедленного влияния на уже выданные ордера на арест. Решение о том, остаются ли они в силе, принимают исключительно судьи Международного уголовного суда.

Что такое Международный уголовный суд и каковы его основные задачи и юрисдикция — читайте здесь.