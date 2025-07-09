МУС выдал ордера на арест лидера и главного судьи Талибана

Согласно этому документу, у представителей МУС имеются разумные основания полагать, что Хайбатулла Ахундзада и Абдул Хаким Хаккани причастны к совершению преступления против человечности, а именно преследования – по гендерному признаку, путем отдачи приказов, подстрекательства или склонения к этому преступлению в отношении девочек, женщин и других лиц, не соответствующих политике «Талибана» в сфере гендера, гендерной идентичности или самовыражения, а также на политической основе в отношении лиц, воспринимаемых как «союзники девочек и женщин».

Эти преступления, предусмотренные статьей 7(1)(h) Римского статута, как предполагается, происходили на территории Афганистана с 15 августа 2021 года, когда талибы пришли к власти в стране, и продолжались по крайней мере до 20 января 2025 года.

Палата отметила, что «Талибан» проводил целенаправленную государственную политику, которая привела к серьезным нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана. Хотя часть ограничений распространялась на все население, женщины и девочки подвергались преследованию исключительно по признаку пола, в результате чего их систематически лишали основополагающих прав. В частности, с помощью указов и постановлений «Талибан» ограничил их права на образование, неприкосновенность частной и семейной жизни, свободу передвижения, выражения мнения, мысли, совести и религии.

Отвечая на вопрос в ходе брифинга для журналистов, пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Международный уголовный суд является независимым органом. «Мы уважаем его работу. Мы уважаем его независимость и призываем все государства, в свою очередь, уважать его деятельность», – добавил он.

Что касается ситуации в Афганистане, по словам Дюжаррика, ООН последовательно выступает в поддержку прав и свобод женщин и девочек.

В январе мы сообщали, что Международный уголовный суд запросил ордер на арест лидеров «Талибана».