Международный турнир по художественной гимнастике проходит в Астане

В Астане проходит международный турнир по художественной гимнастике в категории FIG, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Помимо отечественных спортсменов на международный турнир, вошедший в мировой календарь, приехали художественные гимнастки из Южной Кореи, Кыргызстана, Азербайджана и других страны.

Фото: акимат г. Астана

— Требования к приему соревнований Международной федерации художественной гимнастики высоки. Во-первых, спортивный комплекс должен иметь высоту, освещение, скамейки, вмещающие 3 тысячи человек, и несколько других показателей. Во-вторых, при проведении турнира такого уровня должно присутствовать не менее 5 стран. К сожалению, в последний момент Египет отказался приехать. В-третьих, только в нашей академии Alem есть электронное табло. Это также влияет на организацию соревнований на крупном уровне, — сказала руководитель Международной академии художественной гимнастики мира Асем Бакытжанкызы.

Фото: акимат г. Астана

50% судей были отечественными, 50% — из Ирана, Узбекистана, Южной Кореи, Азербайджана и других стран, чтобы не было конфликта интересов.

В международном турнире, который проходит 22–24 марта, принимают участие более 150 спортсменов. Они соревнуются в нескольких призах юниоров 2006–2008 годов рождения и 2008 года рождения.

В первый день соревнований спортсмены выступали в отборочном этапе по жеребьевке и мячу. Победителей определят 24 марта.