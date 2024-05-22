Международный центр по облесению осушенного дна Арала предложили создать на совещании ШОС

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев предложил создать Международный центр по облесению осушенного дна Арала и полупустынных зон на Пятом совещании министров и глав ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, курирующих вопросы охраны окружающей среды, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Учитывая огромный опыт стран-членов ШОС в создании искусственных лесов в облесении деградированных территорий, мы сегодня выступили с предложением создать Международный центр по облесению осушенного дна Арала и полупустынных зон. В этом вопросе нас поддержали наши коллеги-партнеры из Центральноазиатских стран. Я думаю, в дальнейшем мы будем продвигать нашу идею, — сказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

В совещании приняли участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества г-н Чжан Мин, делегации из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

— Сегодня, в ходе совещания мы рассмотрели ряд вопросов, направленных на выработку совместных действий в решении экологических вопросов, изменения климата, сокращению выбросов парниковых газов, эффективным управлением отходами, развития сотрудничества в области особо охраняемых природных территорий и другое. В ходе совещания главы делегаций обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в области охраны окружающей среды государств-членов ШОС и отметили важность и необходимость дальнейшего продвижения Плана мероприятий по проведению Года экологии Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году, — добавил министр.

Были одобрены и рекомендованы к принятию и подписанию Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Заявление Совета глав государств об эффективном управлении отходами в ходе Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 3–4 июля в Астане.

Утверждены совместные подходы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по решению экологических проблем, План совместных действий по реализации программы «Зеленый пояс» ШОС на 2024–2026 годы, план по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на 2025–2027 годы, положение о Специальной рабочей группе государств-членов ШОС по вопросам изменения климата.