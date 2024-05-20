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    12:44, 20 Май 2024 | GMT +6

    Международный ІТ-форум Digital Bridge 2024 отменили из-за паводков в РК

    AI
    Фото: pixabay.com

    В связи с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева об отказе от крупных мероприятий ввиду сложной ситуации с паводками в стране, МЦРИАП принято решение отменить Международный ІТ-форум Digital Bridge 2024, проведение которого было запланировано на 5-7 сентября этого года в Астане, передает агентство Kazinform.

    Digital Bridge, который должен был состояться в этом году в шестой раз, стартовал в 2018 году и стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии. Следует отметить, что в 2020 году форум также был отменен из-за чрезвычайной ситуации — глобальной пандемии COVID-19.

    — В этом году весенние паводки стали наиболее крупным по масштабу стихийным бедствием в Казахстане за последние 80 лет. В связи с этим, с целью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны, Глава государства поручил правительству отказаться от проведения запланированных имиджевых и других крупных мероприятий. Организаторы Digital Bridge — Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и международный технопарк Astana Hub выражают признательность всем заинтересованным в участии в форуме. При благоприятных обстоятельствах международный IT-форум Digital Bridge возобновит свою работу в 2025 году, — говорится в сообщении.

    Теги:
    МЦРИАП Форум Астана Цифровизация Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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