Международный ІТ-форум Digital Bridge 2024 отменили из-за паводков в РК

В связи с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева об отказе от крупных мероприятий ввиду сложной ситуации с паводками в стране, МЦРИАП принято решение отменить Международный ІТ-форум Digital Bridge 2024, проведение которого было запланировано на 5-7 сентября этого года в Астане, передает агентство Kazinform.

Digital Bridge, который должен был состояться в этом году в шестой раз, стартовал в 2018 году и стал крупнейшей в Центральной Азии площадкой для обсуждения последних тенденций и перспектив развития IT-индустрии. Следует отметить, что в 2020 году форум также был отменен из-за чрезвычайной ситуации — глобальной пандемии COVID-19.