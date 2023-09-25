15:07, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6
Международный статус вернули морскому порту Актау
Актаускому морскому торговому порту вернули статус международного значения. Соответствующее постановление принято Правительством РК, передает МИА «Казинформ».
- Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения. Министерствам транспорта, национальной экономики, финансов Республики Казахстан в установленном законодательством РК порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления, - говорится в документе.
Постановление ввелось в действие с 21 сентября 2023 года.
Напомним, ранее Актауский морской порт уже имел международный статус, но в 2018 году его лишился. Это было сделано для того, чтобы снять ограничение на приватизацию порта.